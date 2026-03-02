中年好声音4｜美女导师爆内讧？海儿无心之言惹谷娅溦不满「怒睥」 张佳添食花生踩多脚

《中年好声音 4》战况激烈话题不断，最新一集「导师分组赛」竟爆出两位美女导师海儿与谷娅溦（Vivian）疑似内讧！事缘海儿点评参赛者时的一句无心之言，意外触动到谷娅溦的神经，令谷娅溦当场「睥到实」，气氛一度陷入尴尬，张佳添亦加入战团，疑向谷娅溦踩多脚。

海儿遭谷娅溦「死亡凝视」

在刚播出的「导师分组赛」中，代表「何济公绿队」的娇小唱将许云妮，以其「小巨肺」实力献唱王杰金曲《不浪漫罪名》，其爆发力震撼全场。赛后，导师海儿对许云妮的表现赞不绝口：「每次听到云妮唱歌都好惊喜，细细粒咁，但把声又厚又沉。」她随后从专业角度补充：「因为通常矮嘅女仔通常声带短啲……」话音未落，这句关于身高的评论似乎就触怒了同为娇小玲珑的导师谷娅溦。

谷娅溦死盯海儿

镜头所见，谷娅溦随即「对号入座」，睁大双眼「睥住」正在说话的海儿。海儿察觉到谷娅溦死盯着自己，即一脸不解，说话也随之停顿下来回望对方，场面气氛即时变得尴尬。海儿之后更无奈地摊开双手，似乎不明白为何一句赞赏会引来如此大的反应。此时，另一位导师张佳添更向谷娅溦说「唔使对号入座」。

海儿派福利骚白滑玉背

虽然节目中出现小插曲，但似乎无损海儿的心情，昨日于IG再度发放福利图。照片中海儿穿上一袭气质满满的白色无袖长裙，在充满设计感的长廊上摆出各种甫士。这条长裙从正面看优雅大方，但玄机却在背后。原来长裙是别出心裁的大露背设计，海儿大方地转过身，毫无保留地呈现自己白滑无瑕的玉背和纤细腰线，可谓美不胜收，极度诱人，让一众网民大饱眼福。

