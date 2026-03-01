郑秀文为《夜王》「垫Pad」加工上围：Double咗都无乜效果 爆笑自嘲「起点太低」

天后郑秀文（Sammi）近日为宣传贺岁电影《夜王》，接受商业电台节目《Bad Girl大过佬》访问，大方分享拍摄趣事。郑秀文在片中饰演夜总会CEO「V姐」，为塑造角色丰满形象，竟被要求「加工」，郑秀文对此自嘲「起点太低」效果不大，引发全场爆笑。

郑秀文自爆「V姐」上围有加工

郑秀文在访问中透露，虽然这次有专业的服装设计师，但她自己也对造型提出了一些想法，希望能更贴近角色。不过，最让她印象深刻的，莫过于被剧组要求「垫Pad」来营造玲珑浮凸的身材。郑秀文笑著说：「佢哋叫我个胸垫返啲Pad，仲要每边Double添呀！」即时引来主持们爆笑。郑秀文表示当时试身时见到很多胸垫令她大开眼界：「有啲Pad大到你都不敢相信。我唔系卖波霸奶茶呀嘛，即系大到有点儿……」森美都认为「V姐」已成为CEO，无需再夸张地展露身材。

郑秀文零天后包袱劲爆笑

郑秀文更幽默自嘲：「我每边都Double咗，但我起点太低，Double咗都无乜效果！」主持们对于郑秀文「零天后包袱」的言论疯狂爆笑，Elsie直言：「你又真又谦，其实你无敌啦噃！」，阿正都表示：「你真系太好笑。」郑秀文对于在《夜王》中的上围升级再作补充：「所以我喺戏入面，两边都黐住两嚿硬嘢，唔甩㗎！」森美笑说，大家又找到《夜王》更多「看点」。

