Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

郑秀文为《夜王》「垫Pad」加工上围：Double咗都无乜效果 爆笑自嘲「起点太低」

影视圈
更新时间：20:00 2026-03-01 HKT
发布时间：20:00 2026-03-01 HKT

天后郑秀文（Sammi）近日为宣传贺岁电影《夜王》，接受商业电台节目《Bad Girl大过佬》访问，大方分享拍摄趣事。郑秀文在片中饰演夜总会CEO「V姐」，为塑造角色丰满形象，竟被要求「加工」，郑秀文对此自嘲「起点太低」效果不大，引发全场爆笑。

郑秀文自爆「V姐」上围有加工

郑秀文在访问中透露，虽然这次有专业的服装设计师，但她自己也对造型提出了一些想法，希望能更贴近角色。不过，最让她印象深刻的，莫过于被剧组要求「垫Pad」来营造玲珑浮凸的身材。郑秀文笑著说：「佢哋叫我个胸垫返啲Pad，仲要每边Double添呀！」即时引来主持们爆笑。郑秀文表示当时试身时见到很多胸垫令她大开眼界：「有啲Pad大到你都不敢相信。我唔系卖波霸奶茶呀嘛，即系大到有点儿……」森美都认为「V姐」已成为CEO，无需再夸张地展露身材。

相关阅读：夜王丨杨偲泳IG引用金句表不满？性感戏份被删「胸涌」身材成焦点 网民炮轰为女神抱不平

郑秀文零天后包袱劲爆笑

郑秀文更幽默自嘲：「我每边都Double咗，但我起点太低，Double咗都无乜效果！」主持们对于郑秀文「零天后包袱」的言论疯狂爆笑，Elsie直言：「你又真又谦，其实你无敌啦噃！」，阿正都表示：「你真系太好笑。」郑秀文对于在《夜王》中的上围升级再作补充：「所以我喺戏入面，两边都黐住两嚿硬嘢，唔甩㗎！」森美笑说，大家又找到《夜王》更多「看点」。

相关阅读：夜王丨侍应「结衣」争下海超爆笑 丽英由「小薯茄」网红变影坛新贵 「全死角美少女」自带喜感

郑秀文认证杨伟伦系「翻版许志安」？

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
伊朗局势︱伊国营电视台宣布哈梅内伊已殉道 即日起全国哀悼40天
01:49
伊朗局势︱哈梅内伊等40名军官1分钟内被炸死 伊朗首用「法塔赫」导弹轰美军基地 ︱不断更新
即时国际
1小时前
天气｜提防「倒春寒」 冷锋挟骤雨雷暴明晚杀到 元宵急降8度
00:39
天气｜提防「倒春寒」 冷锋挟骤雨雷暴明晚杀到 元宵急降8度
社会
7小时前
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
影视圈
5小时前
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
家居装修
2026-02-28 06:00 HKT
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
旅游
12小时前
富商刘銮雄与女儿刘秀盈罕见同框 现身闹市成焦点父女情不变 大刘保镳「毛巾阵」再现
富商刘銮雄与女儿刘秀盈罕见同框 现身闹市成焦点父女情不变 大刘保镳「毛巾阵」再现
影视圈
1小时前
北部都会区新公屋 古洞「古隽邨」地盘近况曝光 网民流口水愿做开荒牛｜Juicy叮
北部都会区新公屋 古洞「古隽邨」地盘近况曝光 网民流口水愿做开荒牛｜Juicy叮
时事热话
10小时前
01:14
伊朗局势︱杜拜机场停摆 滞留港人感徬徨 街上无人无车不敢外出：唔知场仗要打几耐!
社会
4小时前
太子容记小菜王饮茶优惠！全日大中小点一律$18.8 虾饺皇/叉烧包/豉汁凤爪
太子容记小菜王饮茶优惠！全日大中小点一律$18.8 虾饺皇/叉烧包/豉汁凤爪
饮食
10小时前
伊朗局势︱移居杜拜台女星吴辰君亲历导弹拦截巨响 「孩子被吓醒」
伊朗局势︱移居杜拜台女星吴辰君亲历导弹拦截巨响 「孩子被吓醒」
两岸热话
6小时前