TVB女主播自爆同居后即离职惹揣测？网民：我睇83台仲有咩意思 曾选港姐与郭嘉文系闺密

影视圈
更新时间：19:00 2026-03-01 HKT
发布时间：19:00 2026-03-01 HKT

近日，TVB新闻主播谭诗雅传出离职消息，引来不少观众及网民表示不舍。多位同事纷纷在IG限时动态上载合照，欢送这位战友。谭诗雅早前在情人节透露已跟男友展开同居生活，让网民推测她可能是为结婚铺路，准备迎接人生新阶段。

谭诗雅离职网民极不舍

谭诗雅离职获不少新闻部的同事道别，他们在IG上分享了与谭诗雅的合照，并写下「Wish you all the best」、「Gonna miss you」等祝福语句。从照片可见，谭诗雅向同事们派发了印有自己主播照的「Thank You」心意卡及小礼物，作为告别纪念。

除了同事，许多一直支持她的观众和粉丝也感到非常可惜。在网上讨论区及粉丝专页，有网民留言：「小雅，真系要走喇？可唔可以唔走？」、「你走咗我睇住83台仲有咩嘢意思呢」，表达对她离开主播台的惋惜之情。

相关阅读：TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态

谭诗雅早前自爆与男友同居

正当外界猜测谭诗雅的去向时，有网民发现她似乎正准备迎接人生大事。今年2月14日情人节，谭诗雅曾在IG限时动态分享与男友的甜蜜点滴，并发文写道：「从小到大都对情人节都有个特别的憧憬，就是很想在属于两人的小家煮饭食，2026开始梦想中的新生活。我们都要学习好好相处，例如分担家务。」字里行间透露已与男友共筑爱巢，展开同居生活。此举让不少网民推测，谭诗雅离职可能是为了有更多时间筹备婚礼，专心享受二人世界。

相关阅读：46岁前TVB主播入院照流出 脚伤恶化肿如猪蹄痛到爬行 去年左下腹疼痛曾忧患癌

谭诗雅曾参选港姐与郭嘉文是好友

在萤光幕前形象专业的谭诗雅，原来与娱乐圈早有渊源。她曾于2022年及2023年两度参选香港小姐，她为入行更不惜辞去社工一职，可惜未能入围。此外，她更是2015年港姐季军、城中超级富豪前女友郭嘉文的闺密。2023年谭诗雅二度参选香港小姐时，郭嘉文亦有在社交平台拍片为她打气。

相关阅读：前港姐季军郭嘉文睇Twins触景伤情爆喊？好姊妹林凯恩卷拖粮风波晒合照吐心声

TVB新闻直击主播周可茵疑于后台激烈争论？

