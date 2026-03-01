「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民幸酸  当地人缺卫生常识好恐怖？

吴日言于2024年，跟老公及3名子女离开香港移民英国伦敦西部雷丁（Reading），展开全新生活。吴日言于当地遇到不少困难，曾试过因当地天气频频病倒变「药煲」，新舖开业不足半年又跟业主交恶，可谓荆棘满途。日前吴日言跟家人返港参加亲戚婚礼，并接受好友、前有线主播可宜的访问，期间大爆移英辛酸，双方更分享当地人育儿跟香港人有极大差异感觉好震撼，并惊讶当地人对卫生方面的豪迈，直言感到不可思议。吴日言于香港似乎感觉极度松弛，日前她上载影片到IG，几乎不慎让粉丝看到全相！

吴日言女儿升小学失利造就移民

吴日言回港后接受另一位妈妈、前有线主播可宜的访问，除了双方一直老友鬼鬼外，亦因为吴日言现已移民英国，可宜亦曾于英国住上6年，彼此话题不绝。吴日言表示，是因为女儿于香港因为未能升上理想的小学，故此决定举家移民英国，她表示想起当日搭飞机到英国时，全家人带 了十几个喼，十分辛苦。

吴日言：移英头半年是蜜月期

吴日言表示，去到英国的头半年是蜜月期，一家人对于居住环境比于香港时大得多，都觉得好开心，但随时间过去，就开始觉得「都系啲花草树木」，慢慢就失去惊艳感，可宜亦表示「仲有英国真系好冻啰」。

吴日言对女儿难识朋友感心痛

吴日言指，其女儿上学后遇到好大的难题，就是未能结识到朋友：「佢返嚟同我讲，放Break时佢只系自己坐喺度，冇人睬佢」，身为妈妈的吴日言听到之后觉得好心痛，并表示「佢英文冇问题，佢可以同人沟通到，仲讲得几叻添，但就系冇人睬佢。我哋系大人，就话可以自己行多一步去识朋友，但小朋友有困难就系有困难」。

可宜分享英国恐怖经历

此外，因为吴日言有3个小朋友，而且她「7年抱3」，所以3名子女年纪都好细依然需要大量照顾时间，吴日言更指其丈夫有时仍然是小朋友，故此移民英国后，都有崩溃的时间。此外，因为吴日言和可宜都认同，英国人跟香港人对育儿方面有很大的不同，于卫生方面亦难言接近，可宜就分享一次恐怖惊历：「𠮶阵我喺苏格兰坐巴士，巴士上有好多水渍，相信系酒嚟。当时有个当地妈咪抱着一个1岁左右嘅BB，BB顺手将奶嘴掟落地，个奶嘴当然系好污糟」，之后可宜问吴日言，知不知道该妈咪是如何清洗奶嘴，吴日言点头话「估到」，原来该妈咪竟将奶嘴塞向自己的嘴以作「清洗」，之后再让BB用，可宜表示「你果然系住喺英国，唔系你点估到」，并指相关行为难以接受。

吴日言裹身毛巾险跌落

回到香港的吴日言，日前将生活片段放上IG，未知是否移民英国后思想开放，影片中见冲完凉的吴日言，仅以大毛布裹着全裸的身躯，面向镜头洗面，未料毛巾竟然越跌越低，让她姣好的身材展露人前；而毛巾有一刻几乎跌落，幸好吴日言眼明手快、将毛巾及时抽起，不然就会露出赤裸全相。

