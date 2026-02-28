蔡思贝官方资料被TVB删除疑正式离巢  曾被封「最不受欢迎视后」  传获猛人照顾准备嫁人？

35岁TVB视后蔡思贝，于2024年担正的《飞常日志》播出后，不单未有再拍剧，已经2年未有剧拍的蔡思贝，早前已于IG简介作出改动，原先列出的TVB经理人联络电话已被删走，当时她离巢的传闻已甚嚣尘上。今日到TVB官网「艺人」一栏搜寻「蔡思贝」，发现已再搜寻不到，蔡思贝的档案疑已被TVB删除，蔡思贝或已正式离巢。

蔡思贝认手头上已经无剧

蔡思贝早前接受访问时，承认手头上已经无剧：「合约呢啲仲有几耐就唔讲得，我觉得冥冥中有主宰，其实工作方面一直有安排。」蔡思贝早前在IG分享一辑以红色系造型庆祝生日的靓相，一句英文留言相当耐人寻味：「Red for rebirth... This year, the story begins again.（红色象征重生……今年，故事重新开始。）」疑似暗示今年将与结束与TVB十三年的宾主关系。

蔡思贝删TVB经理人联络电话

而蔡思贝的IG简介，亦删走TVB经理人联络电话，换上「DM for work inquiry（工作洽谈请私讯）」，换句话说她已取回工作自主权，而这亦是艺人离巢后的惯性动作。

蔡思贝被封「最不受欢迎视后」

蔡思贝入行以来屡传是非，除了学历争议外，与人夫王浩信传绯闻令她形象受损，一度被网民封为「最不受欢迎视后」，甚至被大批网民在TVB高层乐易玲的小红书上留言抨击，声称不想见到蔡思贝。另外亦传她获猛人照顾，疑似准备嫁人，早前蔡思贝曾强调仍是单身，不过身边却有追求者。

