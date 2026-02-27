Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「最强小三」五索豪派30万开工利是 大叠千元钞票当扇拨凉 六位数现金当碎银

影视圈
更新时间：21:42 2026-02-27 HKT
发布时间：21:42 2026-02-27 HKT

已婚富豪马清铿情妇五索被封「最强小三」，她虽然不是正室，但生活高调，网民对她的举动评价两极。她向来出手阔绰，今日（27日）在其YouTube频道上载了一段影片，高调分享公司开工的热闹情况。影片中，她为慰劳员工，竟豪掷30万元现金大派开工利是，场面震撼。

五索公司举行拜神仪式

从影片可见，五索的公司举行了简单而隆重的开工拜神仪式，现场布置充满节日气氛。在仪式上，五索感触表示，公司在短短两年间，由最初只有2名员工，发展到今天近50人的团队，令她感触良多。她更自豪地说：「我请得嘅，一定系精英！」

五索晒大叠千元钞票

影片的高潮无疑是派利是环节。五索拿起大叠千元钞票当扇拨凉，之后放入数钞机，透露今年准备了30万元现金慰劳员工。她让员工排队逐一领开工利是，全体员工都表现得非常开心，气氛相当热烈。除了传统的拜神仪式，五索亦别出心裁，以一个乳猪造型的蛋糕代替真实的烤乳猪，以响应环保及减少杀生。

整个开工仪式在员工们齐心「捞起」及欢呼声中结束，足见五索与其团队关系融洽，亦再次向外界展示了她雄厚的财力。

