黄子华罕评英国不留情面 狂踩揾食艰难：我唔系诋毁 若赴当地必带一物免凄惨

更新时间：19:00 2026-02-23 HKT
发布时间：19:00 2026-02-23 HKT

港产贺岁片《夜王》在香港票房报捷，截至昨日下午5点，票房已强势冲破4500万港元。电影除了黄子华与郑秀文的精湛演出外，一众配角也引起广泛讨论，人气高涨。《夜王》的热潮不仅限于香港，电影更于英国几乎同步上映，让不少移居当地的港人能在大银幕上感受香港的气氛，与同乡一同开怀大笑，大感兴奋。

黄子华直踩英国食物

YouTube频道「英伦爸爸」近日成功访问了《夜王》幕前幕后团队，包括黄子华、郑秀文、导演吴炜伦、王丹妮和卢镇业。在访问中，黄子华对英国的观感成为焦点，尤其是他对当地食物的直白评价。

黄子华斥英国食物：系几难食

被问及对英国的印象时，黄子华毫不客气地直指英国的食物「系几难食」。虽然同场的郑秀文持相反意见，表示「我钟意㖞，我钟意干争争啲嘢」，但黄子华坚持己见，补充说：「Fish and chips已经系最好食㗎喇。」他更分享自己曾吃到又贵又难食的汉堡包，形容是「全世界只有去英国才找到」，一个就要五、六镑，相当昂贵。

黄子华「一个即食面赢晒」

当主持人问到，如果到英国谢票只准带一样东西会带甚么时，黄子华毫不犹豫地选择了即食面。他解释道：「如果我有一个即食面，我觉得已经赢晒。」他忆述一次从英国到欧洲的经历，感叹沿途都找不到美食，形容过程「凄惨」，直到在柏林找到一家普通的越南粉舖，才感觉「有冇咁好食」。他认为，简单一包即食面的味道已胜过当地许多食物，并笑言即食面是「Comfort food」。黄子华坦率的言论引发网民热议，在其访问的频道留言区中，就有网民笑称：「睇嚟黄子华不太喜欢来英国㖞」。

