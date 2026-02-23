白雪仙获多位巨星拜年 惊喜同框刘德华、刘松仁 汪明荃曝光世纪饭局合照

昨日（22日）年初六，汪明荃与老公罗家英到访粤剧名伶白雪仙（仙姐）豪宅拜年，没想到现场众星云集，汪明荃事后更在IG分享星光熠熠的大合照，世纪饭局场面极其难得。

刘德华向白雪仙拜年

从汪明荃分享的照片可见，97岁的饭局主人翁白雪仙精神矍铄，穿上喜气的红色上衣，与众人温馨合照。除了汪明荃和罗家英，现场的宾客还包括天王刘德华、刘松仁、粤剧新星李沛妍、著名电影人陈善之，以及前立法会议员刘千石，可谓冠盖云集。

相关阅读：汪明荃星二代契女贺女儿生日 7年前秘密生B经手人成谜 去年认爱大品牌高层诞混血细仔

汪明荃：难得一见的组合

汪明荃在帖文中兴奋地写道：「今日向仙姐（白雪仙）拜年，非常惊喜见到旧拍档刘松仁、刘德华、刘千石、陈善之、李沛妍、家英哥&Liza，难得一见的组合。」她形容当天是「好日子」，并向大家送上祝福：「祝各位身体健康，万事如意，平安吉祥！」

在这场难得的聚会中，刘德华与昔日的萤幕情侣汪明荃、刘松仁再次同框，勾起不少粉丝的集体回忆。照片中各人笑容满面，围坐在满桌佳肴的饭桌前，气氛温馨融洽，足见众人交情深厚，也体现了演艺圈后辈对前辈的尊敬与情谊。

相关阅读：刘德华夫妇被爆私下互动 朱丽倩焦急呼喊「Andy」 前空姐揭秘：被他老婆用书甩了两下

汪明荃逾6000万豪宅团拜直击？