李嘉欣15岁儿子返港团年 Jayden身高直逼190cm 网民观察样貌指「判若两人」？

近日农历新年不少在海外留学的星二代都回港与家人团年，有网民大年初四偶遇「大美人」李嘉欣与富商老公许晋亨，以及他们趁著假期从英国回港的儿子许建彤（Jayden），一家三口温馨出巡的画面引起讨论。

李嘉欣一头金发超抢眼

Jayden目前正在英国留学，此次应是趁著学校假期回港与家人团聚。从小红书上流传的影片可见，李嘉欣顶著一头抢眼的金色长发，身穿红色上衣搭配牛仔裤，在人群中星味十足。身旁疑似许晋亨的男子，则穿上一件青绿色的中式外套，显得相当休闲。

相关阅读：李嘉欣一部位露破绽似60岁？染「金色长曲发」美如女团成员 跟老公情侣装贺年极恩爱

15岁Jayden身高接近190cm

不过，全场焦点无疑是刚满15岁的Jayden。身穿黑间白色上衣的他，身高突飞猛进，明显比妈妈高出一个头有多。对比李嘉欣171cm的官方身高，网民目测推断Jayden身高已接近190cm，而且正值发育时期，身高可能还会继续增长，完美继承了父母的优良基因。

有网民在小红书上补充，指Jayden「减肥了，牙齿弄好了，头发剪短了，变成大帅哥一枚」，大赞他外型愈发帅气。此次回港，Jayden的暴风成长及惊人身高，让他再次成为网上最具话题性的星二代之一。

相关阅读：李嘉欣赴英探留学儿子？趁机密会移英女星 与乐坛猛人索妻罕同框二人状态曝光