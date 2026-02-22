夜王丨「欢哥小三」廖子妤为黄子华决来港追梦 与偶像亲热意犹未尽？ 私密部位纹身成热话

贺岁电影《夜王》在香港上映后叫好叫座，票房截至2月21日已强势冲破4,000万港元。片中一众演员人气急升，其中饰演「妈妈生」Mimi的马来西亚演员廖子妤（Fish），凭借与男主角黄子华那段未能开花结果的感情戏，给观众留下深刻印象，原来当日廖子妤，正是梦见偶像黄子华，才决心闯香港演艺圈；今次可以同偶像拍亲热戏，她更指「𠮶阵时咁做就好啦」！

廖子妤一直视黄子华为偶像

来自马来西亚的廖子妤，当初决心来港追寻演员梦，竟是因为曾梦见自己的偶像黄子华。她忆述：「细个已经钟意睇黄子华电视剧，其中一部系《奸人坚》，剧中有位演员杨秀惠都是马来西亚人，能够同子华合作我好羡慕，然后有一晚梦见子华，我觉得系上天畀一个信息我，要朝呢个方向发展。」这份奇妙的缘份，让她最终不仅来到香港，更实现了与偶像合作的梦想，而且是三次！从《饭戏攻心》的「母子」，到《毒舌大状》的「仇人」，再到这次《夜王》的情侣，关系一次比一次亲密。

相关阅读：夜王丨「太子峰」卢镇业黑人憎演技获激赞 由幕后挨到做主角 与女友廖子妤被封影坛金童玉女

廖子妤提黄子华亲热戏面红？

在《夜王》中，廖子妤终于等到与偶像黄子华拍摄亲热戏的机会。日前她在接受马来西亚媒体访问时，被问及当下感受，忍不住面红甜笑，坦言「好紧张、紧张到不得了！」。她更透露，由于过度紧张，导致拍摄后竟抑郁了一段时间，不断懊恼地反思：「哎呀，𠮶阵时咁做就好啦。」她解释自己是个容易紧张、会眷恋过去错误的人，因为太想在偶像面前有完美表现，反而留下了遗憾。廖子妤亦表示在黄子华面前，要收起粉丝心态：「我要把他当作是对手，千万不要有小粉丝的心态，不然就会让对手有很大的压力」。

廖子妤《夜王》狐狸纹身成热话

除了演技，廖子妤在《夜王》中意外曝光的纹身也成为了网民热议的焦点。片中她手腕内侧的狐狸纹身频繁出镜，这个图案背后原来别具深意。廖子妤曾透露，这个狐狸纹身是她送给自己的34岁生日礼物，上面除了可爱的狐狸图案，还写有「Present is me」的字样，她解释这代表「我、上天、父母给的礼物」，时刻提醒自己珍惜当下，肯定自身的存在价值。

相关阅读：夜王丨侍应「结衣」争下海超爆笑 丽英由「小薯茄」网红变影坛新贵 「全死角美少女」自带喜感

夜王丨黄子华泼墨纹身非化妆效果：

廖子妤左胸侧亦有纹身

此外，她左胸侧的法文句子纹身也曾曝光，原文「Si la nuit tu pleures le soleil, tes larmes t’empechent de voir les etoiles」，意思是「如果在夜晚因错过太阳而哭泣，你的眼泪将会让你错过星星」，同样是提醒自己要「活在当下」，不要因未发生的事而错过眼前的美好。从梦想到现实，从演技到个人印记，廖子妤都展现了她独特而深刻的魅力。

相关阅读：夜王丨寸嘴舞小姐「ChiLing」黑历史曝光 谭旻萱体重曾达170磅 认恋导演为结婚对象