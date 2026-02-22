滕丽名罕谈与魏骏杰、郭政鸿旧情 自认潇洒分手够狠 曾被伤透仍护旧爱：唔好影响人哋家庭

由古天乐、林峰、宣萱、郭羡妮及滕丽名主演的电影《寻秦记》自2025年12月31日上映以来票房势如破竹，截至2月18日止港澳累积票房为9,3001,675，随时有望冲破一亿大关。有份参与电影版演出演员同样备受关注，滕丽名凭电影《寻秦记》首度获提名金像奖「最佳女配角」，她坦言：「有提名已经当赢！」近日她频频受访，近日现身前新闻主播方健仪YouTube节目更罕有谈及旧情，令人忆起她与魏骏杰、郭政鸿轰动一时的两段情。

滕丽名被形容为「渣男磁石」

入行30年的滕丽名当年参加新秀出道，虽然多年拍过不少剧集，又因唱过不少儿歌而成为儿歌天后，但提到滕丽名，一定会联想到早年她的感情生活。滕丽名在2013年与圈外男友朱建昆结婚，多年来相当恩爱，但早年情路坎坷，更曾无辜做第三者，近日因电影《寻秦记》而再度勾起滕丽名坎坷情史，当年更被形容为「渣男磁石」。

滕丽名曾在不知情下做「第三者」

滕丽名最为人熟知的一段情，莫过于与魏骏杰的九年之恋。两人因合作《陀枪师姐》结缘，戏假情真，一度被外界视为金童玉女，已到谈婚谈嫁阶段。不过2007年突然传出两人分手，魏骏杰年声称与滕丽名突然失去爱情感觉，直言未有结婚的打算，但翌年与年轻20年的张利华闪婚并育有女儿Jessica，因闪婚而沦为渣男的魏骏杰为生计北上发展，事业未有起色，不时因外型而被狂轰。与魏骏杰分手后，滕丽名与郭政鸿因合拍剧集《野蛮奶奶大战戈师奶》挞着，更曾被传媒拍到两人在车厢拥吻。不过两年后滕丽名突然自爆回复单身，郭政鸿被踢爆与内地圈外女生结婚兼已有一女，滕丽名在不知情下做了「第三者」，郭政鸿随即被贴上「渣男」、「负心男」等标签，事业一度受挫。后来滕丽名经朋友介绍结识Mr.Right，在2013年与金融才俊男友朱建昆结婚，虽然未有生儿育女，却无损夫妻感情。

滕丽名：女人要潇洒，唔好纠缠

近日滕丽名接受方健仪的YouTube频道访问，方健仪未有开名提及滕丽名过去两段情：「你每次新闻一出，总系会有两名男士伴随喺名字旁边，会唔会觉得好纠缠？」滕丽名中大方地回应：「做娱乐圈一定会有，通常我取决于唔好影响到人哋嘅家庭，始终人哋系有两个家庭喺度。老实讲，次次都系人哋问，我攞出嚟消费咩。」方健仪亦立刻为她平反：「我做证，系我问，唔系阿滕问，亦都唔系佢提起。」滕丽名笑说：「但唔紧要，其实呢个系人生嘅旅程，我会觉得人生嘅旅程系点样，系睇吓你点样之后去面对呢件事。我做到，我就话畀你听，女人要潇洒，唔好做纠缠。我觉得一段就算分咗手嘅感情，如果拖拖拉拉，拉拉扯扯，互相咒骂，呢样嘢，连你最基本美丽嘅回忆你都冇埋，你真系嘥咗个十年。总之，我觉得做女人要尊重你自己，你要有尊严，活得有尊严，先至可以令到你打后嘅人生会更出色。」

滕丽名指自己的爱情观与「善柔」有些相似：「我真系唔钟意强求，强求真系无幸福，我觉得系你就系你，正如你条路系Push你点去行，后生嘅时候荷尔蒙作崇，哗，钟意就会...好钟意好钟意好钟意，但要同我分手嘅话，我会忘记得你好快，系好清晰，仲狠添！」

滕丽名「阿Q精神」治失恋

滕丽名分享了自己独特的「阿Q精神」失恋疗愈法：「当一个人同我分手嘅时候，如果我当𠮶个 moment 好唔开心，好伤心嘅时候，我会有一个想法嘅，就系呢个神灯畀一个愿望我，佢话呢个人突然间严重意外，跟住身亡咗。跟住而家畀个愿望你，就系你同佢要分手，但系佢可以执返条命。跟住我应承咗，跟住我应承咗之后呢，佢真系有返条命，我已经同佢分手，但我会默默喺度笑。我会好开心，因为你存在。」滕丽名在2013年遇上真命天子朱建昆，两人结婚12年恩爱如昔。滕丽名在丈夫面前会完全卸下强悍的外表，直认对老公「嗲到晕」，甚至会变声用「BB话」沟通。由于丈夫是圈外人，有时外出面对大众的目光会感到不自在，体贴的滕丽名便教丈夫一招「OUT FOCUS（失焦）」。

