佘诗曼新年左拥右抱「狂吻」：这个新年可甜了 小鲜肉被拥入怀中 缠视后纤腰唔愿放手

四届视后佘诗曼近年凭借精湛演技事业再创高峰，但感情生活一直成谜。不过，她从不吝啬在社交平台分享与家人朋友相聚的温馨时光。昨日（20日）大年初四，她相约好姊妹梁靖琪、汤盈盈、周家蔚等团年，片中她被契仔契女紧紧包围，佘诗曼「左拥右抱」大晒幸福，网民见到她展露童心一面，大呼可爱。

佘诗曼向契子女送吻

影片可见，身穿应节红色针织上衣的佘诗曼显得喜气洋洋，她被三位契子女「夹击」，当中包括周家蔚两名儿子与汤盈盈细女，四人紧紧抱作一团。期间，佘诗曼更情不自禁地对他们送吻，脸上流露出幸福满足的灿烂笑容，母爱满泻。孩子们也十分享受与她的亲密互动，周家蔚细仔甚至听到契妈表示：「派利是先！」仍不愿离开契妈怀抱，场面温馨又热闹。

佘诗曼获契子女陪过年

佘诗曼在帖文中甜蜜地写下：「这个新年可甜了」，简单一句话配上爱心符号，道尽了她被契子女们围绕的喜悦心情。影片发布后，网民纷纷留言大赞「画面太有爱了」、「阿佘好温柔」、「被小朋友包围的幸福感满泻」、「我也想当小孩」、「抱抱我」。看来，有著家人和孩子们的爱，佘诗曼的这个新年过得无比甜蜜。

