夜王丨「太子峰」卢镇业黑人憎演技获激赞 由幕后挨到做主角 与女友廖子妤被封影坛金童玉女

卢镇业（小野）近日在贺岁片《夜王》中，饰演富二代「太子峰」，对「V姐」郑秀文及「东日夜总会」穷追猛打，下场令观众大快人心。卢镇业在《夜王》中的「黑人憎」演技受网民赞赏，其实他在电影圈已打滚多年，近年更成为金像奖常客。他与《夜王》中的「妈妈生Mimi」现实中是情侣，被封为新生代影坛金童玉女。

卢镇业近年屡入围金像奖

现年39岁的卢镇业早期主力参与独立电影的制作与演出，直至近年才更频繁地出现于主流商业作品中，例如《花椒之味》和《叔·叔》。卢镇业的演艺生涯并非一帆风顺，他在2013年已初涉大银幕，但直到2020年才凭《叔·叔》首次获得香港电影金像奖「最佳男配角」提名，为他打开了知名度。尽管演艺之路偶有起伏，卢镇业其后凭著在ViuTV剧集《IT狗》及《那年盛夏我们绽放如花》的演出，逐渐累积人气。2024年，卢镇业更上一层楼，以《年少日记》入围金像奖「最佳男主角」，虽然最终落败，但已是对他演技的一大肯定。2025年，卢镇业再以《虎毒不》入围「最佳男配角」，屡获提名证明其实力已备受业界认可。

卢镇业由幕后走到幕前

在投身演员事业前，卢镇业花了很长时间在幕后工作。他不仅执导过Gin Lee李幸倪的《企好》等多部MV，更曾与陈奕迅合作拍摄《社交恐惧癌》。早年，他为麦曦茵执导的电影《前度》担任场记及收音师，这次近距离观察明星演戏的经历，让他深受震撼，也为他日后的演艺路埋下伏笔。岭南大学文化研究硕士毕业后，卢镇业曾一度对前路感到迷惘，考虑转行寻找稳定的文职工作。然而，从未接受过正统戏剧训练的他，最终选择追随自己的热情，签约成为经理人，并加入了由麦曦茵创立的Dumb Youth。在转型初期，他需要兼任幕后工作甚至餐厅侍应以维持生计。直到2020年，电影《叔·叔》为他带来了事业上首个高峰，金像奖的提名让他以为从此片约不断，但现实却是经历了一段等待期，才迎来下一个重要的演出机会，于《年少日记》演中学老师「郑sir」一角，内心戏极为沉重，演出备受赞赏。

夜王丨廖子妤演「妈妈生Mimi」获赞：

卢镇业与女友廖子妤因戏结缘

除了事业上的收获，卢镇业的感情生活也因电影而精彩。他与同为演员的廖子妤在2015年因合作独立电影《风景》相识，2018年再因《中央街1号》重遇，最终发展成为情侣。廖子妤同样是实力备受肯定的演员，曾两度获得金像奖提名，并凭《梅艳芳》夺得「最佳女配角」。最令人感动的一幕发生在2024年金像奖提名公布当日，担任司仪的廖子妤在宣布卢镇业入围「最佳男主角」时，激动得眼泛泪光，声线颤抖，场面温馨感人。廖子妤在《夜王》中的「妈妈生Mimi」同样被赞，足见这对影坛情侣在演艺路上共同进步的成果。

