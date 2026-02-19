东张西望丨中佬求爱变「提款机」 北上旅行唔准掂：谂住有亲密接触 被提议假结婚索18万礼金？

TVB节目《东张西望》今晚（19日）报导一宗令人咋舌的疑似网恋骗案。单身十年的事主李先生，本想透过交友App寻觅真爱，却遇上一位自称秘书的阿茵。在长达一年的交往中，李先生为博红颜一笑，花费数万港元，最终追求不遂。李先生声称曾被阿茵提议假结婚，更怀疑阿茵真实身份是一名女警，事件最后要报警求助。

李先生初见阿茵被要求埋单

年约40岁的李先生透过手机交友程式的「附近的人」功能，认识了令他一见倾心的阿茵。李先生形容对方「人靓声甜」，对其赞不绝口，并迅速邀约见面。然而，首次约会似乎已响起警号。饭后，阿茵带李先生到药妆店购物，在挑选了价值四百多元的商品后，竟在收银处示意男方付款。李先生认为初次见面不应如此，拒绝付款，女方亦未有作声，直接将购物篮放下。

情人节之旅变三人行暗藏玄机

尽管初次见面有此经历，李先生仍对阿茵抱有幻想，更安排在情人节期间共赴内地，期望能有进一步发展。阿茵更暧昧地问他：「今晚系咪唔返屋企瞓？」令李先生充满遐想。谁知，在到埗后阿茵却突然称表姐在附近，要加入行程，令浪漫的二人之旅变成尴尬的三人行，而所有费用依然由李先生一力承担。李先生表示：「佢喺微信列晒啲行程点样，讲晒我哋两个去边嘅，佢要我畀7000蚊现金佢，畀佢买机票，其实我谂住去到旅行有得亲密接触，咁去完旅行实有机会发展啦…点知去到机场佢带埋表姐出嚟，其实当时已经谷喺个心度，因为我都畀晒钱，冇理由唔去。」整个旅程李先生不但牵不到阿茵的手、未能合照，更被女方要求保持距离。他说：「我专登行埋佢身边，佢就话唔好行咁近，有时想借机掂吓佢，佢都话『唔好掂我』。」他出于尊重女性，未有再作主动。

李先生声称被要求假结婚

李先生声称，自此阿茵开始以各种理由向他索取金钱，从网购衣服、整头发，到后来甚至带同坐轮椅的外婆约会，要求李先生支付其看牙医的费用。最令人震惊的是，李先生指，阿茵向他提出「假结婚」的要求，声称其表姐想来港定居，希望李先生能帮忙。后来更变本加厉，直接向李先生索取18万港元礼金，作为与他结婚的条件。

阿茵身份竟是女警

连串不寻常的事件令李先生终于起疑。他按地址上门寻找阿茵，应门的却是其继父陈伯。陈伯惊爆，阿茵的真实职业是一名女警，而阿茵的母亲亦是透过结婚来港。这让李先生恍然大悟，明白为何阿茵一直小心翼翼，交往期间连手都不让碰，更不许拍照，以免留下任何证据。

李先生估计，在追求阿茵的一年间，共损失约三至四万港元。他已就事件向投诉警察课投诉，并获警方受理。警方回复指，个案未有涉及刑事成份，被投诉警员已得到「适当惩处」。《东张西望》记者曾致电阿茵求证，但对方否认所有指控并匆匆挂线。李先生坦言，感觉自己完全被当作「提款机」，从未被真心喜欢过，希望透过公开事件，警惕他人，并寻求取回自己血汗钱的途径。