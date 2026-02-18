李嘉欣一部位露破绽似60岁？染「金色长曲发」美如女团成员 跟老公情侣装贺年极恩爱

被誉为「最靓港姐冠军」的李嘉欣（Michele），自1988年当选后其美貌成为焦点。现年55岁的她与富商许晋亨结婚多年，育有一子，家庭生活美满，夫妻二人更是经常公开放闪恩爱如初，简直羡煞旁人。适逢马年，李嘉欣与老公齐齐穿上红色情侣装，在社交媒体上向粉丝拜年，而她震撼性的「全金发」新形象，更是引起网民热烈讨论。

李嘉欣全金发变女团成员

从李嘉欣发布的贺年照可见，她一改以往的深色长发形象，换上一头又长又卷的金色秀发，造型极度吸睛，充满新鲜感。照片中的她，皮肤紧致白滑、脸上毫无皱纹，配上一头金发，不少网民大赞她仿如韩国女团成员，散发著满满的少女感，完全不像已经55岁，冻龄状态令人难以移开目光。

相关阅读：李嘉欣冧爆庆祝结婚17周年！Po合照晒金鈪泄「蜜」 许晋亨一微小举动证极宠妻

李嘉欣一部位反映真实年龄？

但有眼尖的网民就将焦点放在李嘉欣的双手上，从照片中抱著爱犬的手可见，她的手背青筋浮现，略显干瘦。有网民更将手部截图，直指「对手呃唔到人」、「对手似60岁」，认为这双手似乎在不经意间出卖了她的真实年龄，与她惊人的「冻龄」样貌形成强烈对比。

李嘉欣情人节叹奢华美食

虽然手部状态成为网民焦点，但无损李嘉欣的阔太生活。在早前的情人节，李嘉欣就有在IG分享与老公的庆祝活动，二人到高级餐厅享受烛光晚餐，虽然没有亲自出镜，但她分享了当晚的奢华美食，一道用鱼子酱砌成心型的精致菜肴，就连餐巾也是心型，摆盘极具心思，浪漫又矜贵，足见夫妻二人结婚多年依然爱得甜蜜。

相关阅读：李嘉欣赴英探留学儿子？趁机密会移英女星 与乐坛猛人索妻罕同框二人状态曝光