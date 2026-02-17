古巨基首晒细仔正面照  样貌精灵可爱五官神复制爸爸  5岁大仔抱弟写挥春暴风成长

现年53岁的歌手古巨基（Leo）与57岁的太太陈韵晴（Lorraine），继5年前诞下大儿子Kuson后，于今年元旦日无预警传来喜讯，宣布家庭再添新成员，迎来第二位公子。Lorraine以57岁超高龄再次顺利诞子，其无比的勇气与伟大的母爱，收获了外界无数的祝福。

古巨基细仔五官和爸爸如倒模

到马年大年初一，古巨基首次在IG上载了二儿子的正面照片，跟广大粉丝和网民拜年，并正式公布细仔的英文名为Kuderson。从照片中可见，Kuderson在哥哥的怀中十分乖巧，样子也首度清晰曝光。Kuderson五官精致，脸颊饱满，尤其是一双圆圆的大眼睛和趣致的表情，完全是爸爸古巨基的迷你翻版，彷如一个模子刻出来。最为抢镜的是他天生浓密的头发，发丝根根竖起，造型感十足，极度可爱，融化了一众网民的心。

相关阅读：古巨基元旦宣布再得一子 57岁老婆Lorraine再诞B：Kuson和弟弟相亲相爱

古巨基大仔紧抱细佬好有爱

照片的另一位主角，5岁的哥哥Kuson亦已长成一个小帅哥。他穿上一身喜庆的红色唐装，头戴财神帽，笑容灿烂地紧紧抱着弟弟Kuderson，画面温馨，充满了兄弟间的爱。Kuson望向镜头的笑容充满喜悦和自豪，已甚有大哥哥的风范。

古巨基大仔毛笔挥春铁画银钩

除了温馨的兄弟合照，古巨基亦分享了Kuson亲手写的毛笔挥春。在两张红纸上，Kuson有板有眼地写上了「大吉大利」和「龙马精神」，字体虽然稚嫩，但笔划有力，架势十足，更在「利」字旁画上一个小橘子，充满童趣，足见其聪明才智与艺术天份，不少网民都留言大赞Kuson「好叻仔」。一家四口幸福满泻，为龙年增添了无限的喜乐与温馨。

相关阅读：古巨基妻疑产二胎多时 57岁Lorraine上月照片曝光 网民观察状态：早已秘密产子？