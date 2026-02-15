中年好声音4丨「唐伯虎」失准被Foul 原来由视后引荐入行 《爱回家》阿拾曾夺新秀冠军现职歌唱导师

TVB歌唱选秀节目《中年好声音4》今晚（15日）播出，再度有蒙面的TVB艺人上阵。三位蒙面参赛者「唐伯虎」、「鹿七伯」及「树熊公子」的真实身份引起网民讨论，「鹿七伯」与「树熊公子」今晚表现未如理想，未能晋级。在评判的要求下，他们于离场前揭开神秘面纱，他们的真实身份分别曾在处境剧《爱‧回家之开心速递》饰演「阿拾」的谭永浩，以及参加香港先生出身的黄健东。而蔡国威亦无缘继续晋级，离场时除下「唐伯虎」面具，落泪发表感言。

谭永浩是新秀冠军曾任《声秀》导师

谭永浩早在2010年就曾赢得《英皇新秀歌唱大赛》冠军，但之后歌手路发展平平，反而转往戏剧及主持发展，更曾因被同事问及为何当主持而大受打击。他在台上分享，这次参赛是希望能找回唱歌的初心，虽然遗憾离场，但他勇于追梦的经历及歌声，已给观众留下深刻印象。

事实上，谭永浩近年已成为一名歌唱老师，更为TVB另一选秀节目《声秀》担任赛前导师，可见其歌唱实力备受业界肯定。

「鹿七伯」谭永浩是拍过《爱回家》：

「唐伯虎」身份早已穿煲

另一位戴著老虎面具的选手「唐伯虎」再度登场，其稳健台风及出色歌艺备受赞誉。虽然他最终被淘汰，但其实在他公开身份前，网民已凭著多个关键线索，纷纷猜测他就是有「六合彩王子」之称的蔡国威。

网民的猜测主要基于两大线索：蔡国威多年主持六合彩搅珠，虽然说话时使用变声器，但其歌声中独特的「主持腔」共鸣与发声习惯，被指与资深主持人的风格高度吻合，难以掩饰；最关键的「破绽」，是网民放大截图后，发现面具下露出的下巴线条与轮廓，与蔡国威极为相似。

蔡国威由田蕊妮引荐入行

许多观众不知道的是，蔡国威其实是唱歌比赛出身，曾于1993年参加《未来偶像争霸战》，后经田蕊妮介绍考入亚视艺员训练班，从而正式入行，并凭借主持六合彩节目而深入民心。他参加《中年好声音4》被淘汰，他落泪表示会继续努力，不会放弃唱歌梦。

「唐伯虎」真身系蔡国威：