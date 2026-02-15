东张西望丨P牌司机疑遇撞车碰瓷党 轻刮车身竟遭索偿130万天价 5年官司被榨干积蓄再被追50万

TVB节目《东张西望》今晚（15日）再次报导怀疑「撞车碰瓷党」事件。苦主游小姐（化名）因一次轻微的交通意外，仅仅刮花了对方车门，却被索取高达130万元的天价赔偿，事件至今已纠缠近五年，令她身心俱疲，更花光所有积蓄。

游小姐泊车不慎撞到涉事车辆

事件发生在2021年，当时仍是P牌（暂准驾驶执照）的游小姐，在泊车时不慎与旁边驶过的一辆汽车发生轻微碰撞。从行车记录仪及相片可见，意外仅造成对方车身一道长长的刮痕，并无明显凹陷。然而，这场看似普通的意外，却演变成一场噩梦。

索偿费用极不寻常

事后，对方司机向游小姐提出索偿，金额竟高达惊人的130万元。根据索偿文件，款项主要包括「痛楚及生活质素损失」（25万元）、「审讯前收入损失」（约92万元）及「丧失工作能力」（10万元）等，反而完全没有提及维修车辆的费用，情况极不寻常。

游小姐忆述，她曾立即向保险公司求助，但保险公司以她是P牌司机为由，拒绝受理其索偿申请。求助无门下，游小姐在事发近一年后收到对方的律师信，正式展开了漫长的法律诉讼。

怀疑「碰瓷党」设局勒索

面对天文数字的索偿，游小姐坦言对她来说属天价，完全赔不起，她与家人只能聘请律师处理。游小姐的律师亦认为事件疑点重重，对方车身根本没凹进去，只被刮花，索偿额极不合理，怀疑是「碰瓷党」设局勒索。

游小姐败诉后被追讨诉讼费

尽管如此，在法律程序中，游小姐最终败诉。为了了结此事，她在家人的帮助下，花光所有积蓄，凑集了50多万元支付给对方。原以为事件告一段落，没想到对方律师最近又发来律师信，向她追讨另外50多万元的诉讼费。连同她自己聘请律师的费用，游小姐在这宗意外中已付出及将要付出接近80万元。

游小姐花光积蓄身心俱疲

这宗官司对游小姐造成巨大的经济及精神压力。她表示，事发后的头一两年完全无法入眠，工作也因疫情及事件影响，由全职变兼职，最后更失业。她痛心地说：「这笔钱已经花光了我所有的积蓄，还要加上家人的帮助才能勉强支付。」目前案件仍在处理中，今年三月将会再次上庭。这宗由一条刮痕引发的百万索偿案，再次引起公众对「碰瓷党」问题的关注。