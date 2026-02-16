佘诗曼胞弟罕露面原来系吸睛型男 曾透露细佬系遗腹子 胞兄有明星相曾被当细妹男友？

50岁的四届TVB视后佘诗曼（阿佘），向来是圈中出名的孝顺女，早前她被目击与妈妈同游泰国，两人更亲民地现身商场的美食广场，享受平民化的美食。近日佘诗曼在IG上载了更多旅行照片，分享与家人共度的快乐时光。原来除了佘妈妈外，一直极少现身的弟弟亦有同行，其最新状态更成为网民焦点，与过往相比简直判若两人。

佘诗曼弟弟发量激增

在阿佘分享的最新家庭照中，她与弟弟亲密合照，弟弟戴上型格太阳眼镜，身形显得魁梧，展露自信笑容。对比2022年时他与姐姐的合照，当时他头发明显比较稀疏，甚至有「地中海」的迹象。然而，在最新的照片中，他仿佛「终极回春」，发量惊人地增多，整个人的气场截然不同，变得更有型有款。

佘诗曼和家人旅行极开心

佘诗曼在帖文中分享旅行的喜悦：「放假喇！好正～晚晚倾偈倾到半夜三更先瞓，第二日瞓到自然醒，瞓醒眼肿肿都唔怕，即刻去食好西…最钟意望住𠮶个自己声称《拣水果最叻，佢认第二冇人够胆认第一嘅人》shopping…#快乐就是这么简单」。字里行间充满了对家庭乐的享受。

佘诗曼年幼丧父

佘诗曼与家人的感情极为深厚，这源于她们共同经历过的艰难岁月。在阿佘仅5岁时，她的父亲因交通意外不幸离世，留下佘妈妈独力抚养她、哥哥以及当时尚未出生的遗腹子弟弟。面对家庭巨变，佘妈妈身兼父职，含辛茹苦地将三兄妹养育成人。佘诗曼曾表示，妈妈从无怨言，是她心目中的英雄，也教会了她独立与坚强。

佘诗曼哥哥被误认「新欢」

虽然弟弟近年才因外貌变化引起关注，但佘诗曼的哥哥则早已因其出众外型而「成名」。2022年时，哥哥因陪伴佘诗曼及妈妈覆诊而被传媒拍到，高大有型有他一度被外界误认为是佘诗曼的「新欢男友」。事后佘诗曼在社交媒体澄清，并风趣地称哥哥为「我的型男旧欢」，可见兄妹情深。相比起弟弟，哥哥的外貌更具明星相，头发浓密，与妹妹一样拥有一双大眼睛。

佘诗曼将遗产留给三大挚爱

作为影视圈的「小富婆」，佘诗曼估计身家已超过2亿港元。经历过亲友生离死别后，她更感生命无常，因此早已立下遗嘱，计划将大部分财产留给生命中最重要的三个人——妈妈、哥哥和弟弟，确保他们未来生活无忧，足见家人在她心中的非凡地位。

