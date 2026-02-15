邓兆尊自爆与三女友爱情长跑之谜 忆低潮时伴侣欲出私己钱：唔可以因为佢哋老咗就唔要人

被封「现代韦小宝」的邓兆尊近日在好友梁思浩的YouTube节目《常言道之非黑即白》中，详谈其感情生活。他坐拥三名女友，多年来和平共处，享尽齐人之福，引发网民热议。访问中，邓兆尊不仅分享了与女友们的相处之道，更首次剖白在人生低潮时，女友们不离不弃的感人细节。

邓兆尊回应「渣男」指控：我系俾人渣紧

邓兆尊被问及会否被人标签为「渣男」时，以其一贯的幽默风格回应。他首先定义了自己心目中的「渣男」：「渣男有个要点系咩？佢身边揾嘅女仔，一系就好有钱，一系就好靓女，呢啲叫渣男，就系我攞你著数，明唔明白？」他随即话锋一转，笑称自己的情况恰恰相反：「而家我身边𠮶啲唔靓女，亦都唔系好有钱，系咪？我系俾人渣紧！」他更直言，自己现在是被女友们「骗财骗色」，引得主持大笑，巧妙地化解了尖锐问题。

邓兆尊感激女友雪中送炭

外界不时评论其三位女友的圆润的外形，邓兆尊在访问中强调，不会因为她们年华老去、外貌改变而抛弃对方。他坦言：「其实佢哋都靓过嘅。」他认为，感情不应只看外表：「咁你唔可以话我识你嘅时候你系咁样，到你老咗、走咗样嘅时候，你系咪要放开佢呢？我觉得我做唔到呢样嘢。」

他忆述，人生中最艰难的时刻，莫过于是当年家族的争产案，当年因为官司导致先父的资产一时被封锁，正是在那段经济和精神压力最大的时期，女友们给予他极大的支持。他说：「喺你最落难嘅时候，会唔会跟你继续一齐去挨…（当时）佢会主动同你讲，『其实我呢度储咗一啲私己钱嘅，你可以先攞去用。』你听到会好窝心，感动。」虽然最终他没有借用到女友们的积蓄，但这份雪中送炭的情谊，让他至今铭记于心，也是他坚持对三位女友不离不弃的重要原因。

邓小艾激罕现身开会所变商人？

邓兆尊：唔会有第四个

虽然享齐人之福的生活令人羡慕，但邓兆尊也承认要照顾三个家庭并不容易，最大的烦恼竟然是「食饭」。他笑说：「你话几个家庭最大麻烦系咩呢？食嘢！呢个人唔食呢样，𠮶个人唔食𠮶样，另一个人想食呢样……」而在家庭决策上，他表示自己是最终的决策者，在一些无关痛痒的小事上会放任她们选择，「但系一啲好紧要嘅时候，我就会出声」。当被追问会否有第四位女友时，他则表示：「斩钉截铁话你知，系唔会！我点解唔去食啲散餐呢？唔使包养咁耐……仲可以不断换唔同品种，系咪先？哇，原来我60岁之后……原来出去食快餐，系咁开心㖞，我点解唔食快餐，仲要买个饭盒日日喺度扒呢？」话虽如此，邓兆尊也表示太多女伴也有烦恼，直言：「妻多夫贱，冇水洗面。」

