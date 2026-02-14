东张西望丨按摩拔罐都有「碰瓷党」？大妈疑投资失利设局索偿19万 报导后离奇「减价」

TVB节目《东张西望》今晚报导了一宗离奇个案，按摩店东主陈女士怀疑自己堕入骗局，被相识的茶友罗女士指控因拔罐导致其「三叉神经痛」，并索取巨额赔偿。据陈女士所述，她与罗女士本是经朋友介绍、一同饮茶的「茶友」。2024年10月，罗女士因肩颈酸痛，光顾了陈女士经营多年的按摩店。陈女士为其进行了收费220港元的背部推拿，并免费赠送了拔罐服务。当时，罗女士表示满意，更赞扬陈女士手势好，隔日再度光顾并购买了价值二千多元的套票。

罗女士索偿金额高达19万

然而，事后罗女士突然开始投诉，称陈女士的拔罐服务导致她颈部及面部出现「三叉神经痛」，痛楚难当。在共同朋友的建议下，陈女士为求息事宁人，退还了所有费用并额外给予3000元，合共5500元作和解。

岂料，罗女士并未就此罢休，反而透过发出律师信，正式向陈女士索偿。索偿清单项目繁多，包括医疗费、未来医疗费、收入损失，甚至精神损失（PSLA）高达12万元，总金额竟逼近19万港元。陈女士对此感到震惊和无辜，她强调拔罐位置在肩背，并非罗女士所指的痛处，且对方若当日受伤，为何翌日仍会再来光顾？

背后动机疑为投资失利

陈女士向《东张西望》透露，她怀疑罗女士的行为另有内情。她从朋友处听闻，罗女士于2023年在内地投资股票失利，亏损高达60万元。陈女士怀疑对方因财困而设局，企图向她敲诈金钱。《东张西望》亦发现，罗女士的索偿清单中包含了购买「保健品」及「汤水」的费用，手法与过往一些「撞车碰瓷」的索偿个案有相似之处。

专家指疑点重重

节目组就此咨询了专家意见。家庭医学专科朱伟星医生指出，「三叉神经」位于面部，拔罐位置在肩颈，从西医角度难以解释两者有关连。而大律师陆伟雄则表示，拔罐属于中医治疗的一种，若无相关中医牌照而为他人进行治疗，即属「无牌行医」，可能触犯法例。不过，中医药管理委员会回复指，界定行为是否属于「作中医执业」需视乎实际情况，由于陈女士并无诊断，亦无就拔罐收费，情况或处于灰色地带。

《东张西望》摄制队尝试联络罗女士，但其电话已关机，未能取得回应。陈女士目前为此事承受巨大压力，终日忧心忡忡。而据《东张西望》主持更进最新消息，在此事经报导后，罗女士一方已将索偿金额由原来的19万，大幅下调至8万元。

