袁伟豪老婆镜头前喂人奶 直击3千呎清水湾豪宅内凑仔日常 张宝儿大仔于阿妈「嫁妆」内飞车

44岁袁伟豪在2020年迎娶比他年轻十岁、有「内衣大王」千金之称的前港姐张宝儿，二人前年迎来大仔「袁咕碌」，去年再添细仔，组成一家四口的幸福家庭。荣升两孩之母的张宝儿，虽然忙于照顾孩子，仍不忘在抖音及小红书等分享生活。

张宝儿凑仔晒近3千呎复式豪宅

日前，她在抖音上载一条「a day with me」的Vlog，记录了她作为两子之母的忙碌日常，同时也让他们一家所住的豪宅内部曝光。这个位于清水湾傲泷的花园复式单位，是张宝儿与袁伟豪在婚前以逾6,568万元联名购入，实用面积达2,205平方呎，另连568平方呎私人花园。当时有指张宝儿的父亲豪付4000万首期作为女儿嫁妆，让二人可以先入住，直至去年才正式开始供款。

豪宅内部简约显气派育儿空间充足

影片由张宝儿与囝囝的温馨互动开始，随即带大家参观了豪宅的不同角落。从画面可见，其居所空间感十足，设计以简约木系风格为主，客厅摆放著大型蓝色音响，并设有宽敞的落地玻璃窗，将户外绿意盎然的景致引入室内。随著大仔「袁咕碌」日渐长大，从爬行到学走路，家中每个角落都变成了他的小天地，更有空间让儿子在家中骑平衡车。张宝儿亦为儿子们设有专属的游戏区，书架上放满了中英文图书，地上亦有不少玩具，可见她非常著重孩子的成长与教育。

张宝儿「一拖二」凑仔日常紧凑

影片记录了张宝儿由早上7点开始的一天。由于老公袁伟豪正在马来西亚工作，她坦言可以「伪单身」一打二。她先为细仔泵母乳，然后照顾刚睡醒的大仔袁咕碌，陪他玩耍后，再送他上学。在袁咕碌上学的空档，张宝儿马上收拾家中凌乱的玩具，然后才补眠。

到早上10点半，她便要起来亲喂细仔，影片以云朵图案遮盖重要部位，展现了作为人母的温馨一面。中午接回大仔后，两母子一同吃午餐，张宝儿更言教导儿子要养成「自己事自己做」的好习惯，训练他自己收拾餐具。

张宝儿晚上变身事业女性

下午，为了让大仔「放电」，张宝儿化身陪玩员，陪他玩摇摇马、骑单车，笑言「带小孩比去健身房还实用」。之后，她为细仔进行早期教育，包括玩布书和瑜伽球，更有陪月员从旁协助，相当专业。

傍晚时分，张宝儿带大仔到户外新开的社区公园上平衡车课，她表示希望儿子能多做运动。晚餐时间，她一边吃饭，一边与身在海外的袁伟豪视像通话，维系感情；同时更使用穿戴式泵奶器，善用每分每秒。直到深夜近11点，她终于有属于自己的时间，坐下来处理全日未有时间回复的讯息和工作，展现事业女性的一面。

