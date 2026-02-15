Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

袁伟豪老婆镜头前喂人奶 直击3千呎清水湾豪宅内凑仔日常 张宝儿大仔于阿妈「嫁妆」内飞车

影视圈
更新时间：12:00 2026-02-15 HKT
发布时间：12:00 2026-02-15 HKT

44岁袁伟豪在2020年迎娶比他年轻十岁、有「内衣大王」千金之称的前港姐张宝儿，二人前年迎来大仔「袁咕碌」，去年再添细仔，组成一家四口的幸福家庭。荣升两孩之母的张宝儿，虽然忙于照顾孩子，仍不忘在抖音及小红书等分享生活。

张宝儿凑仔晒近3千呎复式豪宅

日前，她在抖音上载一条「a day with me」的Vlog，记录了她作为两子之母的忙碌日常，同时也让他们一家所住的豪宅内部曝光。这个位于清水湾傲泷的花园复式单位，是张宝儿与袁伟豪在婚前以逾6,568万元联名购入，实用面积达2,205平方呎，另连568平方呎私人花园。当时有指张宝儿的父亲豪付4000万首期作为女儿嫁妆，让二人可以先入住，直至去年才正式开始供款。

相关阅读：袁伟豪老婆高压教仔！张宝儿失控闹2岁儿子：你所有东西都是妈妈的 袁咕碌返学后态度突变

豪宅内部简约显气派育儿空间充足

影片由张宝儿与囝囝的温馨互动开始，随即带大家参观了豪宅的不同角落。从画面可见，其居所空间感十足，设计以简约木系风格为主，客厅摆放著大型蓝色音响，并设有宽敞的落地玻璃窗，将户外绿意盎然的景致引入室内。随著大仔「袁咕碌」日渐长大，从爬行到学走路，家中每个角落都变成了他的小天地，更有空间让儿子在家中骑平衡车。张宝儿亦为儿子们设有专属的游戏区，书架上放满了中英文图书，地上亦有不少玩具，可见她非常著重孩子的成长与教育。

张宝儿「一拖二」凑仔日常紧凑

影片记录了张宝儿由早上7点开始的一天。由于老公袁伟豪正在马来西亚工作，她坦言可以「伪单身」一打二。她先为细仔泵母乳，然后照顾刚睡醒的大仔袁咕碌，陪他玩耍后，再送他上学。在袁咕碌上学的空档，张宝儿马上收拾家中凌乱的玩具，然后才补眠。

相关阅读：富贵前港姐张宝儿晒细仔满月照 B仔变身「港产菠萝包」萌爆 似爸爸袁伟豪眼睩睩电力十足

到早上10点半，她便要起来亲喂细仔，影片以云朵图案遮盖重要部位，展现了作为人母的温馨一面。中午接回大仔后，两母子一同吃午餐，张宝儿更言教导儿子要养成「自己事自己做」的好习惯，训练他自己收拾餐具。

张宝儿晚上变身事业女性

下午，为了让大仔「放电」，张宝儿化身陪玩员，陪他玩摇摇马、骑单车，笑言「带小孩比去健身房还实用」。之后，她为细仔进行早期教育，包括玩布书和瑜伽球，更有陪月员从旁协助，相当专业。

傍晚时分，张宝儿带大仔到户外新开的社区公园上平衡车课，她表示希望儿子能多做运动。晚餐时间，她一边吃饭，一边与身在海外的袁伟豪视像通话，维系感情；同时更使用穿戴式泵奶器，善用每分每秒。直到深夜近11点，她终于有属于自己的时间，坐下来处理全日未有时间回复的讯息和工作，展现事业女性的一面。

相关阅读：袁伟豪细仔全身「瘀青」吓窒网民 腋下腰侧臀部瘀黑明显 真相同先天问题有关？

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
公屋租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
社会
21小时前
农历新年｜房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
农历新年｜醒神拜年都无用 房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
社会
13小时前
新皇岗口岸传七·一启用庆回归。小红书@安安 Anna/豆豆爱抹茶
新皇岗口岸︱传七·一启用庆回归 内地社媒现倒数照片
即时中国
4小时前
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
影视圈
17小时前
新年北上注意！深圳官方预测福田/罗湖/莲塘口岸＋高铁出行高峰 这3天最多人出境...
新年北上注意！深圳官方预测福田/罗湖/莲塘口岸＋高铁出行高峰 这3天最多人出境...
旅游
23小时前
汇丰中银连股息赚七成不输黄金 港美传统股当旺 林本利：可趁机减磅
汇丰中银连股息赚七成不输黄金 港美传统股当旺 林本利：可趁机减磅
投资理财
6小时前
TVB杯赛马日场内花絮逐格睇！细节证曾志伟仍地位超然 小花黐住乐易玲遭「冷待」劲尴尬
TVB杯赛马日场内花絮逐格睇！细节证曾志伟仍地位超然 小花黐住乐易玲遭「冷待」劲尴尬
影视圈
17小时前
59岁「周慧敏情敌」短裙热舞被指面目全非！情路坎坷曾恋「空心老倌」 旧爱疑逃债走佬？
59岁「周慧敏情敌」短裙热舞被指面目全非！情路坎坷曾恋「空心老倌」 旧爱疑逃债走佬？
影视圈
19小时前
「最强小三」五索情人节揭婚外情辛酸 与百亿人夫一度分手 马生：系咪一定要咁癫？
「最强小三」五索情人节揭婚外情辛酸 与百亿人夫一度分手 马生：系咪一定要咁癫？
影视圈
15小时前
河南企业年会6000万现金铺枱 员工限时数多少拿多少
00:19
河南企业年会6000万现金铺枱 员工限时数多少拿多少
即时中国
5小时前