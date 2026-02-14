TVB杯赛马日场内花絮逐格睇！细节证曾志伟仍地位超然 小花黐住乐易玲遭「冷待」劲尴尬

今日（2月14日），「TVB杯赛马日」在沙田马场隆重举行，TVB派出大批艺员到场支持，星光熠熠，TVB娱乐新闻台也在YouTube频道直播场内画面。早前宣布卸任总经理（节目内容营运）一职的曾志伟，亦以新身份——咨询委员会召集人现身，成为全场焦点。而之前屡在受访时暗寸TVB而惹争议的陈百祥，今日亦与太太黄杏秀低调现身。

曾志伟与管理层同坐证影响力

从现场照片可见，曾志伟穿上一套深蓝色西装，精神奕奕地与其他高层、嘉宾交流，更接受《东张西望》访问。尽管职位有所变动，曾志伟依然稳坐核心管理层，与汪明荃及一众高层同台，并在台下同桌用餐，显示其在公司依然地位举足轻重。

而「阿姐」汪明荃则以一身喜庆的红色套装亮相，贵气十足。作为TVB的「镇台之宝」，阿姐尽显敬业精神，全日无惧日晒，在场内四处走动。她全程笑容满面，对于宾客的合照要求更是来者不拒，亲民作风大受欢迎，足见其崇高地位。

谭俊彦大骚流利英语

此外，身为视帝的谭俊彦及花旦龚嘉欣亦全程傍实主席许涛，在场内与一众嘉宾交流。早年在加拿大留学的谭俊彦，更在现场大骚流利英语，与外籍嘉宾对答如流，成功担当亲善角色，成为另一亮点。

乐易玲获爱将张振朗陪伴

在另一边，高层乐易玲则有爱将、视帝张振朗陪伴在侧，二人在栏边观赛时相谈甚欢。不过，站在旁边的上位小花、《东张西望》女神邓凯文虽然全程紧贴，但似乎未获乐小姐太多关注，两人之间几乎零互动，场面略显尴尬。

由于今日适逢情人节，大会亦安排了温馨环节。胡枫（修哥）、何广沛及陈晓华化身「爱心大使」，在场内向嘉宾派发玫瑰花，为活动增添不少浪漫气氛。本次赛马日活动场面盛大，多位TVB艺人盛装出席，在场内与嘉宾互动，为这个年度盛事增添了不少色彩。