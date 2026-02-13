东张西望丨郭秀云被指控抢雀？70岁婆婆失鹦鹉心碎誓要寻回爱宠：根本就系佢攞咗

向来热心动物保育工作的郭秀云（Sharon），继早前却离奇被扑爆车头挡风玻璃，近日再卷入一宗离奇的「抢雀」风波！TVB节目《东张西望》今晚（13日）报导，一位70岁、行动不便的芬姨，声泪俱下地指控郭秀云将其走失的爱雀「金仔」寻回后，却用另一只雀「偷龙转凤」。芬姨坚信郭秀云取走了她饲养长达22年的心肝宝贝，而郭秀云则大呼冤枉，双方各执一词，事件扑朔迷离。

婆婆与爱宠失散

事缘居于彩明苑、需以电动轮椅代步的70岁芬姨，于1月29日下午在楼下公园放雀时，其饲养了22年的迷你红肩金刚鹦鹉「金仔」，被一名陌生男子吓至飞上大树。芬姨心急如焚，在树下呼唤至深夜，惜「金仔」最终失去踪影。正当芬姨徬徨无助之际，有爱鸟人士在郭秀云主理的「香港鹦鹉救援 HKPR」facebook专页上，发现一则寻主启事，相中鹦鹉不论品种、颜色，甚至走失的时间地点，都与「金仔」极为相似，令芬姨重燃希望。

郭秀云被指控「偷龙转凤」感无奈

然而，当芬姨与郭秀云相约认领时，却发现郭秀云带来的鹦鹉并非「金仔」。芬姨指出，她的「金仔」背部有脱毛的特征，但眼前的鹦鹉却没有，因而认定郭秀云「偷龙转凤」。芬姨更质疑，寻主启事中相片的鹦鹉脚上有网的痕迹，怀疑是被人用网从树上捕捉，而非如郭秀云所说在路边拾获。她说：「唔系怀疑，根本就系佢（郭秀云）攞咗。因为我经常对住佢（金仔）㗎嘛，我睇咗廿多年，廿二年喇，我冇可能唔认得佢呀嘛！」

对此，郭秀云接受《东张西望》访问时大感无奈，她解释相中鹦鹉脚上的痕迹只是其脚皮的天然纹路。她强调自己是收到一位陈小姐通知，在将军澳一条斜路发现一只走失的鹦鹉，她到场后只用外套将其救起，从头到尾都没有用过网。对于被指换走鹦鹉，她反问自己有何动机需要这样做。

郭秀云座驾被毁兼收恐吓

郭秀云更透露，她与芬姨早有渊源。三年前，她曾因芬姨家中环境恶劣，协助接收了其饲养的其中三只鹦鹉，惟其中一只其后不幸死亡，令芬姨对她心生怨恨。郭秀云怀疑，整件事是有前义工在背后煽风点火，意图抹黑她。而近日事件更疑似演变成刑事毁坏，郭秀云的座驾车窗被砸烂，并留有「八婆，比番只雀，唔比下次斩人」的恐吓字条，她已报警处理。

事件真相仍陷罗生门

《东张西望》摄制队其后找到当日拾获鹦鹉的陈小姐，她亲身作证，指当晚确实是在路边发现该鹦鹉，并确认郭秀云是用外套而非网具救雀，且当时鹦鹉的羽毛整齐，没有脱毛情况。

尽管有证人，但芬姨仍然坚信郭秀云拿走了她的「金仔」，情绪激动，寝食难安。郭秀云则希望事件能早日水落石出，让警方找到真凶，也盼望芬姨能早日寻回爱雀。一宗寻雀事件演变成各执一词的罗生门，真相究竟如何，仍有待厘清。

