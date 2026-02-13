江华「雍正皇帝」出巡北上吸金 预告农历新年无休证身价 曾因「嫪毐」被嘲耿耿于怀

现年64岁的江华，近日因为电影《寻秦记》热潮，再次受到大众关注，指他对于未有被邀请演出，一直耿耿于怀。虽然江华未有演出片中的「嫪毐」，令观众觉得可惜，认为电影未够圆满。但其实江华现正于内地景区，扮演《九五至尊》的雍正皇帝，密密揾真银，而且在农历新年亦未有得休息，分别要在广东、杭州、上海的景区演出，要虚名还是要赚人民币，显而易见。

江华被嘲讽缺演《寻秦记》「耿耿于怀」

江华在TVB剧集《寻秦记》，一人分饰两角，分别饰演「连晋」及「嫪毐」，在剧中是主要大奸角，跟古天乐饰演的项少龙更是死对头，所以在开拍电影版《寻秦记》，不少观众也误以为他有份演出，早前更有网民翻出江华年前做的访问，直言拒拍《寻秦记》电影版，直至古天乐接受访问，提到没有安排已离世的角色「回归」，才知道江华一直未有受邀演出。

江华农历新年到三大景区开工

近年江华长驻内地揾食，出席商演活动，而最吸金是到内地的景区演出，无论是剧集《西游记》的唐僧，或者《九五至尊》的雍正皇帝，江华演出也是有价有市，他多次在景区被游客野生捕获，合照签名。近日江华太太麦洁文，更事先张扬丈夫农历新年无得休息，分别在广东、杭州、上海的园区，继续演出雍正皇帝，在新春佳节密密吸金，比起纠结于有无得拍摄《寻秦记》，揾真银更加实际。

江华曾婚内出轨邓萃雯

江华入行多年，分别效力过亚视和TVB，在TVB年代，已经拍过多出脍炙人口的剧集，包括《西游记》、《寻秦记》、《九五至尊》、《楚汉骄雄》等。江华的感情生活亦多姿多采，他在1992年跟歌手麦洁文结婚，育有一对子女，但江华在1996年跟邓萃雯因合作亚视剧集《我和春天有个约会》，而婚内出轨，东窗事发后，麦洁文不止力撑老公，更与邓萃雯展开隔空骂战，事后江华获得太太原谅，修心养性，夫妻变得更加恩爱，过上幸福生活。

