东张西望丨土瓜湾鼠患惊魂！直击处理猪肉过程 地上切割、拖行猪壳 店员：香港有边间唔系咁

TVB节目《东张西望》近日继续跟进土瓜湾区严峻的鼠患问题，揭发了令人震惊的食物安全危机。有猪肉档被拍到在凌晨时分，竟有多只老鼠在未出售的猪肉上爬行啃食，上演「老鼠开餐」的恐怖画面，而这些疑受污染的猪肉随后竟被若无其事地出售给街坊，事件引起全城哗然。

店员于地上分割猪肉

《东张西望》今晚（10日）更播出，店员在清晨时分回到店铺后，对这些被老鼠「加料」的猪肉，仅以水喉随便冲洗，甚至直接在肮脏的地上进行分割，再挂起出售给毫不知情的市民。

鼠患问题笼罩全区居民苦不堪言

除了猪肉档的卫生问题，鼠患已全面攻陷土瓜湾。有居住在某大厦5楼的街坊表示，即使在白天，家中也会有大老鼠出没。另一位黄伯则向记者展示楼梯间满布的老鼠粪便，并表示其天台的植物亦被老鼠啃食殆尽，甚至在睡觉时被老鼠惊醒，生活大受困扰。

灭鼠专家Henry在访问中指出，土瓜湾的鼠患问题一直非常严重，特别是在缺乏管理的「三无大厦」和旧式唐楼。居民处理垃圾的方式不当，例如随意丢弃外卖厨余，为老鼠提供了源源不绝的食物来源，导致问题恶化。

食环署跟进事件

节目组将证据交予食物环境衞生署。食环署回复指，去年12月至今年1月期间曾对涉事店铺进行突击检查，发现有店铺未有妥善处理猪只屠体及存在鼠迹，已即时提出检控。在《东张西望》查询后不久，其中一间被点名的「猪肉档A」被食环署发出封闭令，勒令暂时停业。

店员回避老鼠吃生猪肉问题

然而，当记者向另一间同样被拍到有老鼠的猪肉档求证时，店员却矢口否认，称「唔知道」，并将责任推卸给政府，态度回避。职员显得十分激动，虽然承认早知有老鼠，但用尽方法都未能避免老鼠走入店内，更称没有把闸完全关上，是送货员的责任。他更表示：「呢个唔系我嘅问题，系香港政府嘅问题」，并称全港的肉档情况都一样，更要求追问他的主持黎宽怡：「你唔好成日讲呢啲嘢啦，唔系我一间舖头……香港有边间唔系咁样呢？」

曾被老鼠接触生猪肉暗藏危机

家庭医生林永和警告，猪肉即使掉在地上，也可能沾上沙石、细菌甚至致癌物质。在切割过程中，刀具会造成交叉感染，将污染物从猪皮带到猪肉内部，对市民健康构成即时危害。