冯盈盈玲珑浮凸身材挑战极限冰水浴 「冰火交融」比坚尼照辣到喷火大方晒丰满上围

冯盈盈早前重返母校香港大学硕士学位后毕业，工作未见太多。她近年盛传被TVB雪藏，积极铺路转型成为「知性学霸女神」，不时分享专业健康饮食心得。此外，她亦不时在IG上分享生活点滴，与粉丝互动。近日，她与妈妈一同飞往泰国曼谷，享受了一趟身心放松之旅，更在IG上载多张性感泳照，大派福利，引起网民热烈讨论。

冯盈盈浸冰水浴展现S形曲线

在众多照片中，最吸睛的莫过于一组她在户外木桶中挑战「Ice Bath」（冰水浴）的性感照片。相中的冯盈盈身穿一套湖水蓝色的比坚尼泳衣，在装满冰块的水中，大方展示其骄人上围和白滑肌肤。其中一张相，她双手捧起冰块，面露甜美笑容，另一张则将双臂展开，状甚陶醉，完美展现出她的纤腰和玲珑有致的S形曲线，火辣身材一览无遗，让网民大饱眼福。

冯盈盈孝顺妈妈变身摄影师

冯盈盈在帖文中分享，这次挑战的冰水池只有摄氏2度，刚开始时「冷到血管瞬间收缩，皮肤都变红」，但之后却感到全身舒畅，疲劳尽消。她表示冰水疗程有助促进血液循环、舒缓疲劳及提升肌肉恢复能力，对身体修复效果特别明显。她亦贴心提醒，冰水浴不适合高血压、心脏病患者或孕妇。

此行冯盈盈有妈妈相伴，她笑言妈妈怕冷不敢尝试，只好变身「御用摄影师」，为她拍下这辑「火辣」与「冰冻」形成强烈对比的美照。除了冰水浴，冯盈盈也分享了在公园进行户外瑜伽的照片，相中她身穿运动服，在绿草如茵的环境下做出多个瑜伽动作，展现其柔软的筋骨和健康活力的一面。帖文一出，立即引来大批网民留言，纷纷大赞冯盈盈身材Fit爆，「睇到流晒鼻血」、「身材太好啦」、「靓」，并羡慕她与妈妈的好感情。