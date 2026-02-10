梁朝伟极度依赖刘嘉玲画面曝光  影帝惘然求助表情前所未见  老婆搞笑反应证恩爱如初

影帝梁朝伟与刘嘉玲相爱36年、结婚18载，是演艺圈中公认的神仙眷侣。两人一动一静的个性互补，相处融洽，恩爱之情时常羡煞旁人。近日这对夫妻同游日本北海道，在新千岁机场过关时被网民捕获，梁朝伟一反常态的「反差萌」表情，再次成为热话，也让人窥见了他们夫妻间的甜蜜日常，网民表示见证了梁朝伟极度依赖老婆的一刻。

梁朝伟电眼情人变惘然大叔

根据网民分享的照片，现年63岁的梁朝伟在机场过关、检查行李时，一改平日在银幕上沉稳自信的「电眼情人」形象。他身穿黑色运动装，手拿眼镜，却并未看向海关人员，反而瞇着双眼、一脸惘然地望向远方，表情中带著几分无措与可怜，似乎在向谁发出求救信号。在他身旁的助理也配合地指向他凝望的方向。

梁朝伟可怜眼神向老婆求救

另一张从远处拍摄的照片揭晓了谜底，原来梁朝伟「求救」的对象正是他的老婆大人刘嘉玲。当时，刘嘉玲身穿时髦的棕色毛毛大衣，配上一顶亮蓝色毛帽，悠闲地将双手插在口袋里，站在不远处，眼神似乎正带着「食花生」的笑意，欣赏著老公手足无措的搞笑场面。这一幕生动地展现了夫妻间的相处情趣，也让网民笑称，平时气场强大的影帝，私下似乎极度依赖与依恋老婆，而刘嘉玲偶尔整蛊老公的反应，也完全符合她活泼开朗的个性。

刘嘉玲：梁朝伟是最好的选择

刘嘉玲早前在真人骚《一路繁花2》中，曾罕有地大谈与梁朝伟的感情内幕。当被问及「是否曾觉得梁先生没那么好，有更喜欢的人」时，她坦率承认：「其实我有的。」但刘嘉玲强调，尽管曾在感情路上对其他人动过心，但经过时间的考验与磨合，她最终的结论是：「他（梁朝伟）是最适合我的。」她更甜蜜地表示，自己找到了「最好的选择」，并且这份认定是双向的：「我很幸运，他也是觉得，我是他最好的选择。」节目最后，她深情地隔空举杯致意：「谢谢你，梁先生。」

梁朝伟刘嘉玲关系牢不可破

从机场的逗趣互动，到节目中的深情告白，梁朝伟与刘嘉玲再次向大众展示了他们坚不可摧的爱情。这段长达36年的关系，既有著互相依赖的温馨，也有著轻松整蛊的乐趣，更有著历经考验后对彼此的最终认定，无疑是演艺圈中最动人的爱情典范。

