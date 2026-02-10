Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

梁朝伟极度依赖刘嘉玲画面曝光  影帝惘然求助表情前所未见  老婆搞笑反应证恩爱如初

影视圈
更新时间：13:00 2026-02-10 HKT
发布时间：13:00 2026-02-10 HKT

影帝梁朝伟与刘嘉玲相爱36年、结婚18载，是演艺圈中公认的神仙眷侣。两人一动一静的个性互补，相处融洽，恩爱之情时常羡煞旁人。近日这对夫妻同游日本北海道，在新千岁机场过关时被网民捕获，梁朝伟一反常态的「反差萌」表情，再次成为热话，也让人窥见了他们夫妻间的甜蜜日常，网民表示见证了梁朝伟极度依赖老婆的一刻。

梁朝伟电眼情人变惘然大叔

根据网民分享的照片，现年63岁的梁朝伟在机场过关、检查行李时，一改平日在银幕上沉稳自信的「电眼情人」形象。他身穿黑色运动装，手拿眼镜，却并未看向海关人员，反而瞇着双眼、一脸惘然地望向远方，表情中带著几分无措与可怜，似乎在向谁发出求救信号。在他身旁的助理也配合地指向他凝望的方向。

相关阅读：刘嘉玲认曾有更心动的人！惊爆「梁朝伟也不是那么好」 泄36年情路心声：他是最XX我的

梁朝伟可怜眼神向老婆求救

另一张从远处拍摄的照片揭晓了谜底，原来梁朝伟「求救」的对象正是他的老婆大人刘嘉玲。当时，刘嘉玲身穿时髦的棕色毛毛大衣，配上一顶亮蓝色毛帽，悠闲地将双手插在口袋里，站在不远处，眼神似乎正带着「食花生」的笑意，欣赏著老公手足无措的搞笑场面。这一幕生动地展现了夫妻间的相处情趣，也让网民笑称，平时气场强大的影帝，私下似乎极度依赖与依恋老婆，而刘嘉玲偶尔整蛊老公的反应，也完全符合她活泼开朗的个性。

刘嘉玲：梁朝伟是最好的选择

刘嘉玲早前在真人骚《一路繁花2》中，曾罕有地大谈与梁朝伟的感情内幕。当被问及「是否曾觉得梁先生没那么好，有更喜欢的人」时，她坦率承认：「其实我有的。」但刘嘉玲强调，尽管曾在感情路上对其他人动过心，但经过时间的考验与磨合，她最终的结论是：「他（梁朝伟）是最适合我的。」她更甜蜜地表示，自己找到了「最好的选择」，并且这份认定是双向的：「我很幸运，他也是觉得，我是他最好的选择。」节目最后，她深情地隔空举杯致意：「谢谢你，梁先生。」

梁朝伟刘嘉玲关系牢不可破

从机场的逗趣互动，到节目中的深情告白，梁朝伟与刘嘉玲再次向大众展示了他们坚不可摧的爱情。这段长达36年的关系，既有著互相依赖的温馨，也有著轻松整蛊的乐趣，更有著历经考验后对彼此的最终认定，无疑是演艺圈中最动人的爱情典范。

相关阅读：60岁刘嘉玲「真实素颜照」震撼流出  尽显真实年龄感仍旧高贵  陪梁朝伟首映晒17年恩爱

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
屯门井头中村男子倒毙村屋内 头部伤势不寻常 警方暂列谋杀拘死者妻
01:06
屯门井头中村男子倒毙村屋内 头部伤势不寻常 警方暂列谋杀拘死者妻
突发
4小时前
星岛申诉王｜北角$29自助餐变长者食堂 直击场内墟冚迫爆争食
02:08
星岛申诉王｜北角$29「酒店式」任食放题自助餐 直击场面墟冚10分钟被抢空
申诉热话
5小时前
曾志伟对TVB有情有义 设鲍鱼宴款待「皇牌节目」台前幕后星光熠熠 富婆美女抽中贵价茅台大奖
曾志伟对TVB有情有义 设鲍鱼宴款待「皇牌节目」台前幕后星光熠熠 富婆美女抽中贵价茅台大奖
影视圈
21小时前
视帝视后等数十艺人齐聚佛山晚宴场面墟冚 幕后金主曝光 卡士媲美TVB颁奖礼
视帝视后等数十艺人齐聚佛山晚宴场面墟冚 幕后金主曝光 卡士媲美TVB颁奖礼
影视圈
16小时前
前港姐超低胸「上下失守」被丧摸画面曝光 卖性感登台吸金屡遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被丧摸画面曝光 卖性感登台吸金屡遇狼爪
影视圈
19小时前
汪明荃办年货「惊人造型」惹热议  手持巨物尽展平民巨星风范  网民：贴地过隔篱屋师奶
汪明荃办年货「惊人造型」惹热议  手持巨物尽展平民巨星风范  网民：贴地过隔篱屋师奶
影视圈
15小时前
港铁查票员月薪可达$22.7k！中学学历即可申请 新入职即获$1.2万奖金 另设3大津贴+2大花红
港铁查票员月薪可达$22.7k！中学学历即可申请 新入职即获$1.2万奖金 另设3大津贴+2大花红
生活百科
20小时前
百年上海街唐楼活化为艺术新地标 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY连结人心的社区桥梁
艺文资讯
3小时前
过气男星移民加国仍获前绯闻对象陈志云关照 惊爆陷婚姻危机？ 质问老婆：唔爱我啰！
过气男星移民加国仍获前绯闻对象陈志云关照 惊爆陷婚姻危机？ 质问老婆：唔爱我啰！
影视圈
4小时前
「郭可盈儿子」离巢逾十年胀爆罕现身 曾求婚《闪电传真机》主持遭拒 为养家转战商界
「郭可盈儿子」离巢逾十年胀爆罕现身 曾求婚《闪电传真机》主持遭拒 为养家转战商界
影视圈
2026-02-09 09:00 HKT