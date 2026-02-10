Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

过气男星移民加国仍获前绯闻对象陈志云关照 惊爆陷婚姻危机？ 质问老婆：唔爱我啰！

更新时间：09:00 2026-02-10 HKT
发布时间：09:00 2026-02-10 HKT

邓健泓（Patrick）与老婆石咏莉（Sukie）移民加拿大3年多，定居于卡加利。他们虽然已淡出香港娱乐圈，但仍一直透过IG及YouTube等分享移民生活点滴。日前，邓健泓在YouTube影片中分享，他准备加拿大公民试（Citizenship Knowledge Test）的过程，影片更记录了夫妻间的趣事。

邓健泓为移民「地狱式」温书

影片中，邓健泓透露自2020年9月定居加拿大后，他们便计划在住满3年后申请入籍。他分享了详细的时间线：在2023年9月递交申请，11月中收到打指模通知，并于今年1月接获在一个月内完成公民考试的通知，整个过程历时约4个月。

为了应付这个重要的考试，邓健泓坦言自己一向害怕读书和考试，因此采取了「速战速决」的策略。他花了6天时间进行「地狱式」温书，并重拾昔日做演员背剧本的技巧——将所有重点手写抄录在笔记本上，以加深记忆。他更笑言，温书期间重新找回了读书时手指因写字太多而长茧的「怀旧感」。

相关阅读：前TVB移民女星曝光加拿大医院天价帐单！母亲住院5日索价XX万：我哋都吓亲，点样畀啊

邓健泓石咏莉甜蜜互动

在分享温习心得的同时，邓健泓亦不忘放闪。影片记录了他陪老婆石咏莉去配新眼镜的过程。他忆起十多年前，老婆第一次到访他家时，便是戴著眼镜、素颜的模样，那份纯朴的感觉让他萌生爱意。如今老婆换上新眼镜，视力变得更清晰，邓健泓搞笑地问：「你戴咗眼镜而家清晰咗好多，以前冇戴眼镜，（望老公）有滤镜，见我都冇乜皱纹……所以你戴咗眼镜即刻唔爱我啰！」石咏莉闻言后甜笑否认，「我冇咁讲㖞！你唔好冤枉我㖞！」夫妻互动十分甜蜜。

相关阅读：前TVB男星林子博移英恐遇巨变？移民政策拟加辣斥：系咪要拆散头家 首揭后路或「骨肉分离」

邓健泓移民加拿大身体出事？

邓健泓与陈志云仍有合作

除了分享家庭生活，邓健泓亦分享平时有为前TVB高层陈志云的YouTube频道影片担任后期制作，似乎移民后仍获陈志云关照。邓健泓早年在TVB发展时被指是「迷云党」一员，作为陈志云爱将，与崔建邦一样受到力捧。翻查过往报导，2007年二人甚至曾传出「断背情」，据当时报导，邓健泓以「Honey」（蜜糖）形容陈志云，引发外界揣测二人关系非比寻常，成为城中热话。虽他解释此举是为感谢对方给予机会，但事件依然持续发酵，引来极大回响。网民对于两人各自都经历过低谷，至今仍有联络，大赞他们是真朋友。

相关阅读：「半百」邓健泓检测报告出炉称要活得精彩 曾因心脏持续出现异常入院插喉 惊现「断崖式衰老」令人担忧

邓健泓向成为加国公民迈进一大步

在影片的最后，邓健泓分享他花了15分钟便完成了线上考试，并成功合格。他兴奋地与老婆击掌庆祝，正式放下心头大石，向成为加拿大公民的目标又迈进一大步，更鼓励石咏莉：「下个到你！」这段影片除了记录考试过程，也包含了他们逛超市、到二手店寻宝、带爱犬散步等生活日常，让粉丝一窥他们在加拿大的平实而温馨的生活。

相关阅读：邓健泓移民加拿大传噩耗  心脏出现异常绞痛须入院插喉  气色差呈老态令人忧心

