钟柔美是非缠身恐被取代？传TVB启动Plan B安排「秘密武器」复出 法律系背景完胜众小花

「声梦小花」钟柔美（Yumi）在姚焯菲留学、炎明熹离巢的情况下，可谓受尽TVB力捧，本来前途一片光明。不过她去年底不慎自爆与绯闻男友刘展霆（Eden）的亲脸照，被指A0滤镜碎裂！其后她的应对态度亦被批评，更被连环爆出疑似学生时期与男友的亲热照而成为话题人物，日前她终于认说谎，承认中学时期曾拍拖。本来少女拍拖事小，却因不诚实的态度引来负评。同时，一直被传因拒签长约而遭TVB「雪藏」的20岁《声梦传奇2》冠军任暟晴（Jasmine），在沉寂近两年后却突然高调复出，时机引发外界无限联想。

任暟晴将回归演艺事业

任暟晴日前低调现身将军澳电视城录影节目《唱钱》，面对传闻，她从容地否认被雪藏，并解释消失的真相：「之前一路读书一路比赛好大压力，所以升读大学就同公司沟通过，都想适应吓大学生活先。」她透露目前正就读香港中文大学法律系二年级，经过一年的校园生活适应期后，决定重新分配时间，回归演艺事业。

任暟晴获公司高调庆生铺路

任暟晴的复出并非空穴来风，无线早已为其回归铺路。最明显的讯号莫过于今年1月，TVB旗下的唱片部TMG在社交平台上，为久未露面的任暟晴发帖庆祝20岁生日，此举被外界解读为她即将「解冻」的强心针，意在为其复出预热造势。如今，任暟晴在访问中也展现出十足的信心与准备，对于是否会有新歌，她大方表示「不否认」，并透露公司已在安排新工作，更希望能在今年三、四月举办歌迷聚会，与久违的粉丝见面，显然已为重返舞台做好万全准备。

任暟晴学霸背景曝光

任暟晴的回归，加上其中大法律系学霸的身份曝光，迅速在网上引发热议。不少网民力赞其学业与演艺双轨并行的策略极为明智，认为这才是真正的「Plan B」。有留言指：「呢个先系真正嘅Plan B，有学历有冠军光环，进可攻退可守」、「中大法律系唔系开玩笑，就算唔做艺人都有出路。」相比起部分专注于外形的年轻艺人，网民认为任暟晴「有脑有实力」，断言她「应该醒目啲，唔会自毁前途」。

