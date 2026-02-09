曾志伟对TVB有情有义 设鲍鱼宴款待「皇牌节目」台前幕后星光熠熠 富婆美女抽中贵价茅台大奖

现年72岁、前TVB总经理曾志伟，在早前的《万千星辉颁奖典礼》中获颁「万千光辉荣誉传奇」大奖后，正式宣布卸下TVB总经理的五年重担。他曾形容任期内身心俱疲，甚至一度「迷失自我」。如今无官一身轻的他，真正变成了「甩绳马骝」，尽情享受人生。继早前被拍到与谭咏麟、黄日华等明星足球队老友在内地欢聚后，重情重义的曾志伟，始终没有忘记TVB的昔日战友。

曾志伟设宴款待《中年好声音》台前幕后

曾志伟近日自掏腰包，在一家酒家大排筵席，宴请他一手催生的王牌节目《中年好声音》的一班台前幕后工作人员及参赛者，共聚一堂食年夜饭。从影片中可见，当晚场面非常热闹，至少开设了五、六席，超过50人出席，当中包括好友黎芷珊，以及《中年好声音》的唱将们如周吉佩、黄博、刘洋、李创伟等，众人欢声笑语，气氛高涨。

相关阅读：曾志伟卸任变甩绳马骝？跟辣妹高难度热情互动画面曝光 内地会合谭咏麟包厢狂欢

曾志伟状态一流请食鲍鱼餐

当晚的曾志伟身穿黑色便服，虽然略显发福，但全程笑容满面，精神状态极佳，与他先前形容的「身心俱疲」判若两人。他热情地与每一位宾客打招呼、敬酒，尽显大哥风范。晚宴菜肴亦极为丰盛，席上摆满了豪华的盆菜，里面有鲍鱼、大虾、鸡肉、西兰花等，用料十足，诚意满满，让在场所有人都感受到他的慷慨与心意。

支喾仪幸运抽中大奖

晚宴的高潮出现在抽奖环节。为了犒劳一众战友，曾志伟特意准备了价钱昂贵、极具纪念价值的茅台酒作为抽奖礼物。《中年好声音》的美女担当支喾仪（Gigi）成为当晚的幸运儿，抽中了这份大奖。

支喾仪获赠「曾生版」签名茅台

影片捕捉到，支喾仪中奖后兴奋不已，立刻拿著茅台礼盒请曾志伟签名。曾志伟亦非常开心，拿起笔在盒上写下「To 支支」，尽显对后辈的疼爱。支喾仪如获至宝，捧著这支独一无二的「曾生版茅台」，与曾志伟一同合照，脸上洋溢著幸福的笑容。她事后亦在社交媒体上发文感谢曾志伟：「多谢曾生请吃中声年夜饭！好丰盛呀！也感恩您创造这么好的节目给我们圆梦！完全改变我们人生的起点！」

相关阅读：周润发、刘德华、曾志伟等群星齐聚晚宴阵容媲美金像奖 谭咏麟接连高歌似开骚 陈百祥又无影？