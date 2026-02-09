古天乐罕谈健康问题 脑积血导致「失明」曾频频病发 自觉患失忆症：真系唔记得

近日，影帝古天乐作客郑裕玲（Do姐）的YouTube节目《The Do Show》，罕有深入剖白自己鲜为人知的健康问题及童年经历。在访谈中，他透露童年时脑部曾有瘀血，更一度出现短暂失明的症状，并坦言自己现时有轻度失忆的状况，引起广大粉丝的关注。

古天乐童年脑部现瘀血曾突发性失明

古天乐在节目中透露，他从小时候开始，身体便出现一个奇怪的状况。他形容当时眼前会突然被白光笼罩，导致瞬间失明，甚么也看不见，而这症状每次会维持约十多秒。由于情况频繁发生，有时甚至一天出现四、五次，令家人非常担心，于是带他接受电脑扫描检查。

古天乐疑出生时缺氧导致脑积血

检查结果发现，他的脑内有瘀血。医生解释，这情况可能源于两大原因：一是曾遭遇重大事故，二是在出生时并非顺产，过程中可能出现缺氧导致。幸而医生表示，随著年龄渐长，脑部长大后，该瘀血便不会再压迫到神经，因此让他与家人不用过于担心。古天乐表示，虽然当时需要服药治疗，但现在这个问题已经没有大碍。

古天乐有轻度失忆靠专业克服挑战

除了脑部旧患，郑裕玲亦问及他是否有传闻中的「失忆」问题。古天乐坦白承认自己确实有轻度失忆，但与童年的脑部瘀血无关。而这种「失忆」更像是忘记了某些事，他说：「我唔确定系咪因为做演员成日见太多人，有啲面盲。成日觉得，咦，好熟㖞，系边个呢？人哋问我记唔记得，我唔记得，真系唔记得。」

然而，这丝毫不影响他的专业表现。古天乐表示，作为演员，记对白是他的专业和职责，因此他对剧本和走位等工作细节记得非常清楚，甚至能做到过目不忘。有趣的是，他这种超强记忆力似乎只在工作时启动。他笑言，只要导演煞科不用再补拍，事后他可能很快便会忘记，甚至事隔两年后，会完全忘记自己曾参演过某部戏。这种选择性的记忆状况，让郑裕玲和网民都啧啧称奇。

古天乐谈做电影辛酸：香港市场不足以归本：

古天乐曾遇严重车祸险死还生

古天乐还提及自己经历过的多次意外。除了童年曾被马匹踢中头部外，他忆述在中五毕业典礼当天，因太过兴奋而没留意路面情况，被一辆货车撞倒，当场昏迷了十几秒。他醒来后已躺在地上，不仅衣服被磨烂，脸上更留下了一道至今仍在的疤痕。这次意外相当惊险，可谓不幸中之大幸。

