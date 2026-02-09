陈晓华激罕解放白滑身材！超低胸配天价珠宝展极致性感奢华  网民赞「360度零死角」

现年31岁的2018年港姐暨华姐双料冠军陈晓华（Hera），自入行以来星途顺遂，备受公司力捧，接连参演《新闻女王》、《金式森林》等多部重头剧集，更被外界视为「未来视后」的热门人选。近日，一直形象清纯的陈晓华在社交媒体上激罕发放福利图，瞬间引起网民热议。

陈晓华罕晒性感极诱人

在照片中，陈晓华身穿一袭黑白色拼接的低胸晚装，大方展现其惊人的丰满上围和白滑香肩，身材曲线毕露，性感非常。她分别配戴了巨型绿翡翠和红宝石两套天价钻饰，在奢华珠宝的映衬下，其高贵气质与诱人魅力完美融合。她那玲珑有致、零赘肉的魔鬼身材，与身上的天价钻饰配合得天衣无缝，散发出女神级的光芒。网民纷纷留言激赞，称她「美若天仙」、「真系360度无死角」，认为这次的性感造型极度诱人，展现了她前所未见的魅力。

陈晓华传恋上郭晋安

事业得意，陈晓华的感情生活同样备受关注。早前，她与三届视帝郭晋安在剧集《金式森林》中饰演夫妻，其中一场生离死别的戏份，她伤心欲绝的哭喊声令观众为之动容。陈晓华更曾在专访中坦言，因太投入角色而「爱上了」61岁的郭晋安。其后，两人被拍到在万圣节活动后一同驾车转场到西九文化区「蜜蜜」斟，状甚亲密，令绯闻甚嚣尘上。

陈晓华朱敏瀚恋情起波澜

这段绯闻也为她与朱敏瀚的恋情添上波澜。陈晓华与朱敏瀚早前被爆秘密挞着并共赋同居，虽然因拍摄《金式森林》一度搬离爱巢，但据悉朱敏瀚洞悉恋情出现暗涌后，便积极出招箍煲。对此，陈晓华已公开否认与郭晋安的恋情，强调两人仅为朋友关系。

