袁咏仪罕公开大量绝密亲热照！庆祝与张智霖结婚25年晒神仙颜值 挨过离婚危机曾自爆有遗憾

影视圈
更新时间：18:30 2026-02-08 HKT
发布时间：18:30 2026-02-08 HKT

金像影后袁咏仪（靓靓）与老公张智霖（Chilam）是演艺圈中公认的模范夫妻。近日袁咏仪在小红书上发布了一段影片，庆祝两人结婚25周年（银婚），并分享了多张从未曝光的绝密旧照，引来大批粉丝表示羡慕之余，更大赞他们外貌相当冻龄。

袁咏仪公开大量与张智霖亲密照

袁咏仪最新分享的影片可见，开头以「一眨眼二十五年了」和「银婚快乐」的字句点明主题，背景音乐配上温馨浪漫的歌曲，画面中一张张旧照片，见证了他们从青涩的恋爱时期到步入婚姻的恩爱点滴，当中不乏两人亲吻、相拥的甜蜜瞬间，羡煞旁人。

袁咏仪在帖文中深情地写道：「一屋两人，三餐四季，二十五年，正是青春的模样，余生请你继续温柔有趣。」字里行间流露出对丈夫张智霖的爱意以及对未来日子的期许。这番甜蜜的告白感动了无数网民，纷纷留言大赞他们是「神仙爱情」，并送上最真挚的祝福。

相关阅读：袁咏仪张智霖放闪泄豪宅巨厅 摆设添艺术气息 夫妻名下物业版图惊人手持逾亿物业

袁咏仪曾不满张智霖日日出去玩

影片由一系列两人从年轻到现在的甜蜜合照组成，记录了他们携手走过的四分之一个世纪。然而，这段看似完美的婚姻也经历过风雨。袁咏仪曾在节目中表示，怀孕初期相当辛苦，呕吐了4个月，双脚亦易攰及抽筋。她投诉张智霖当时几乎每日跟好友沈嘉伟及郭富城等人外出消遣玩乐，惟张智霖却表示：「我留喺屋企做咩？你呕我又帮唔到你呕！」不过后来张智霖亦明白太太怀孕的辛苦，减少外出玩乐的次数，曾不时为爱妻按摩。

相关阅读：袁咏仪19岁儿子「魔童」与大眼妹公园密会相拥 疑似女友样貌曝光 张智霖曾笑指赶抱孙

袁咏仪与张智霖曾陷离婚危机

不过冲突场面在诞下儿子「魔童」后再次涌现，袁咏仪一度患上严重的产后抑郁，情绪极度不稳，夫妻关系陷入僵局，甚至曾有离婚的念头。张智霖与袁咏仪各自在友人开解下，学懂互相体谅，亦承认仍深爱对方，最终帮助袁咏仪走出阴霾，两人和好如初，感情更胜从前。虽然袁咏仪曾多次公开表示非常渴望能为家庭增添一位新成员，希望追生一位女儿，更为此尝试过人工受孕，可惜经历多次努力后仍未能如愿，她坦言虽然有遗憾，但也学会了顺其自然。

相关阅读：袁咏仪儿子魔童撞样「金城安」？ 昔日稚气减退终摆脱父母影子 留学生活疑曝光

