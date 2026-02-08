钟柔美认扮A0后再回应「学霸」质疑 亲揭夺「全班第一」真相 兜路升港大新闻系

《声梦》小花钟柔美（Yumi）深陷舆论风波，除了承认在A0身份上说谎外，其「学霸」形象受到网民质疑。有自称其同学的网民爆料，指钟柔美因在中学时期就读「非华语班」，计分方式与主流班级不同，才能轻松夺得「全班第一」，暗示其学业成就含金量不足。面对外界质疑，钟柔美近日接受传媒访问时首度开腔，强调自己的每一步成就，都是透过不懈努力换来的。

钟柔美认没有读书天赋

钟柔美在访问中澄清，作为中菲混血儿，她在升读基督教中国布道会圣道迦南书院时，确实在家人的建议和学校的安排下，选择了入读非华语学生的班别。她坦言，这个选择给了她不同的学习环境，但绝不意味著学习过程就比较轻松。她强调：「无论去到那一班都好，精英班又好、非华语班又好，每一班都有它的挑战。」她认为，将任何一个班级的「第一名」标签为轻易得来，是对学生努力的抹煞。钟柔美更罕有地剖白内心，直言自己在学术上并非天赋异禀，「其实我读书真系唔系特别叻，唔系特别有天分，所以真系好努力去读。」

钟柔美副学士逆袭入港大

钟柔美透露，在DSE放榜时成绩未如理想，这个挫折曾让她备受打击。然而，逆境更激发了她的斗志。她选择入读HKU SPACE的副学士课程，将其视为一个重新出发的「跳板」。她期望透过这条更迂回、更艰辛的道路，一步步爬回自己心仪的学术殿堂。去年九月，钟柔美终于愿望成真，凭借在副学士课程中的卓越表现，成功升读香港大学新闻系，实现了最初的梦想，成功踏入香港最高学府。

