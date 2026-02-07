李龙基被爆言而无信见钱开眼？前亚视金牌主持点名狂闹：毫无道义 决定永不合作

现年75岁的「御用皇帝」李龙基，跟未婚妻王青霞谱出忘年恋，成为全城茶余饭后的讨论话题，一直表现深情的李龙基，其实是第三者，王青霞早已结婚，并育有16岁儿子，东窗事发后，王青霞离家出走，而李龙基则悄悄搬离700呎村屋爱巢，二人正式分手。网民对李龙基表现反应两极，有人赞他情深义重，亦有人指他经过计算，分文不用付给王青霞。前亚视资深主持欧锦棠在Youtube节目《乜乜棠水舖》表示，指李龙基在应承接拍《打天下2》后，因为内地通关而反口不拍，在利益面前毫无道义，欧锦棠重提此事仍然是一肚火，余怒未消。

近日李龙基被揭发搬离跟王青霞的爱巢，搬到货仓屋居住，又自爆当日王青霞官司缠身，他不惜花费数十万积蓄，聘请大律师为对方奔走，又在珠海租下千呎单位，待王青霞出狱后结婚，可惜这一连串计划，随著王青霞离家出走而告吹，李龙基表现得无限深情，无助无奈。但当网民戥李龙基不值，慨叹他遇人不淑之际，前亚视金牌主持欧锦棠却在个人Youtube节目《乜乜棠水舖》，指出李龙基不为人知的一面，他忆述在拍摄ViuTV《打天下2》的经历，点名批评李龙基。

李龙基口头应承拍剧未签约

欧锦棠指该剧需要一位上了年纪的演员，而他拣中的正是李龙基，但二人却有一段不愉快经历，欧锦棠表示：「倾好晒价钱，畀晒期佢，应承咗啦。因为𠮶阵时冇嘢做嘛。」欧锦棠续说：「好多演员我哋都唔系一早签约，譬如你话好似谭善言、AK佢哋𠮶班，一早嚟晒造型、开晒会、讲埋角色故事发展线畀佢哋听，𠮶阵时咪签晒约啰。」李龙基口头应承拍剧，却始终未有签约，埋下将来反口的伏笔。

李龙基通关后推剧北上登台

欧锦棠指已经预订拍摄时间和场地，亦将角色、剧本给了李龙基，但到差不多拍摄的时候，李龙基说有工作不能准时到达，所以欧锦棠跟导演商议后，跳拍了李龙基的画面，甚至用替身帮忙拍摄。想不到几日后，李龙基因为通关，选择直接返内地唱歌而拒绝拍摄。欧锦棠自嘲：「我都可以话一时疏忽，冇畀到订金，但当我系一个制作人嚟讲，我真系唔开心，有人睇眼前嘅利益嘛，道义去咗边呢？」欧锦棠慨叹李龙基无道义，决定永不合作。

