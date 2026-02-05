「娱圈大姐大」爆闺房乐：我人生第一次高潮就是他给的 吁女性用情趣用品为性需求发声

向太陈岚与影业大亨向华强结婚逾40年，感情依旧坚若磐石。向太近日在小红书发布一段影片，畅谈夫妻相处与两性关系。她在影片中不仅自爆「人生第一次高潮」的私密细节，更化身两性导师，鼓励所有女性应正视并大胆表达自己的生理需求，不该有任何「性羞耻」。

向太揭闺房秘辛「第一次高潮」

影片开头，向太就笑著透露与向华强的闺房秘辛：「向华强不好意思说自己很强，我人生的第一次高潮，就是他（向华强）给的。」随后她更语带骄傲地说：「所以我们才可以那么久啊！」直言性事上的契合与满足，是两人感情能长久保鲜的关键之一。

向太：很多女性不知道甚么叫高潮

话锋一转，向太点出现代许多女性在两性关系中面临的困境。她表示，很多女性甚至不知道甚么叫高潮，将性行为只当成「妻子的工作」，完全无法乐在其中。她更犀利驳斥「三十如狼，四十如虎」的传统说法，直言：「如果没有试过有高潮，那也就不存在如狼似虎了。」对于这种现象，向太将部分原因归咎于伴侣的自私。她批评许多男性只顾自己的感受，「他出来，他就好了，他就舒服了，他不理你」，完全忽略了女性的需求。

向太呼吁女性为性需求发声

因此，向太强烈呼吁女性要勇敢为自己的性需求发声，「应该明目张胆地去谈」。她亦强调：「这属于你人生快乐的泉源，你有资格、有权利去享受。」她认为，当夫妻双方都能在性事上感到满足，感情自然会更好，也能减少婚外情的发生。她甚至大胆建议，已婚女性若遇到不懂配合的伴侣，不妨在他面前使用情趣用品，「打开他的眼界，说『我示范给你看』！」向太总结道，性爱是对感情的契合，必须是双方共同投入、一起享受的趣事。她鼓励女性抛弃旧枷锁，不应该有任何的性羞耻，要勇敢拿回身体与欲望的主导权。

陈岚曾大赞向华强性能力强

其实陈岚并非首次大谈性生活及对性的看法，她曾表示，认为和谐的性生活是婚姻长久的基石。她以自己和向华强结婚逾40年依然恩爱为例，自爆闺房秘辛，并盛赞丈夫年近八旬仍「真的很强」，直言性事契合是感情保鲜的关键。针对现代婚姻，向太观点鲜明，她强烈反对「无性婚姻」，认为若男方身体正常却拒绝亲密行为，即代表缺乏爱情。因此，她大胆鼓励年轻人「婚前试婚」，以确保双方性事和谐，避免婚后不合而离婚。同时，她也呼吁女性应抛弃「性羞耻」，勇敢正视并表达自己的生理需求，为自己的「性福」发声。

