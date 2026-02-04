胡定欣离巢｜冧庄视后风光背后靠跳舞扭转颓势？上位之路荆棘满途 离巢图一圆30年歌星梦？

44岁TVB视后胡定欣，今日无预警宣布离开效力逾20年的TVB，她表示「决定离开舒适区」、「带著勇气继续在工作上去闯吧」，令人十分不舍。胡定欣加入TVB逾廿年，胡定欣由当初参选 TVB Cover Girl，到夺得视后宝座，上位之路绝对不易行。根据附设文字，描述胡定欣逾廿年的TVB经历，描述她的上位之路，并分析胡定欣今次离巢，或希望于歌艺大展拳脚，一圆近30年的歌星梦。'

胡定欣曾「全球华人新秀歌唱大赛」

胡定欣在无线电视（TVB）的二十多年，是一段从新人到视后宝座的漫长奋斗史。她的演艺之路始于1999年的「全球华人新秀歌唱大赛」，虽然最终止步四强，却未浇熄她对演艺事业的热情。2001年，她参加第三届TVB Cover Girl大赛并勇夺总冠军，随后成功加入第18期艺员训练班，正式开启了她在TVB的演艺生涯。

胡定欣《冲上云宵》崭露头角

初期，胡定欣在剧集《冲上云宵》中饰演的凌卓芝一角，以其清涩甜美的样貌，成功在观众心中留下印象。2004年，她在《大唐双龙传》中挑战充满魅力的反派角色「婠婠」，这个外表妖艳、内心天真的魔女形象，让她人气急升，成功吸纳了大量粉丝。

胡定欣《舞动奇迹第二季》成事业转捩点

然而，在此之后，胡定欣的演艺事业遇到瓶颈，未能再有突破性的角色。直至2008年，她凭借在综艺节目《舞动奇迹第二季》中出色的舞蹈表现，以及在剧集《银楼金粉》中精湛的演技，终于在《2008年万千星辉颁奖典礼》上夺得「飞跃进步女艺员」，演技备受肯定。

胡定欣先夺最佳女配角

此后，她稳步前进，终于在2012年凭借剧集《拳王》中聋哑人士「丁恩慈」一角，夺得「最佳女配角」，奠定了她实力派演员的地位。同年，她在《冲上云宵II》中担任第三女主角，事业渐入佳境，人气在香港及马来西亚两地急速攀升。

胡定欣连续2年夺视后

2015年，胡定欣迎来了事业上的一个重要里程碑，凭借在剧集《鬼同你OT》中饰演的姜蓉一角，首次荣登《万千星辉颁奖典礼》的「最佳女主角」宝座。隔年，她与陈展鹏主演的《城寨英雄》收视报捷，二人更成为深入民心的「最佳萤幕情侣」。这部剧的成功，让她于2016年蝉联「最佳女主角」，连续两年获奖，将她的事业推向了顶峰。

胡定欣20年转部头合约

2020年后，胡定欣转为与TVB以部头合约形式合作，虽然在《白色强人II》、《破毒强人》等剧中依然有亮眼表现，并获得视后提名，但未能再创事业高峰。这段从新人不断攀升，最终成为备受瞩目的视后，每一步都走得相当不易。

胡定欣欲发展歌唱事业

胡定欣一直钟意唱歌，近年多次开骚，2019年就远赴马来西亚云顶云星剧场举行首个个人演唱会，去年亦于内地广州开骚反应极佳，无论是她的歌艺、舞技都收到正面评价，票房亦收个满堂红。而于去年5月及11月，胡定欣分别成为郑秀文及方力申的演唱会嘉宾，说明胡定欣一直向着歌手之路迈进。

