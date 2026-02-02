东张西望丨撞车碰瓷党惊现「御用律师、医生」？撞车党产业链疑曝光 被质疑专呃无辜车主

香港近期疑似出现专业级的「撞车碰瓷党」，专门制造轻微交通意外后索取巨额赔偿，令驾驶者人心惶惶。TVB节目《东张西望》连日报导多宗相关个案，在今晚（2日）播出的最新一集继续跟进，揭露了更多「撞车碰瓷党」的惊人手法，有苦主坚称自己明明是意外中的无辜一方，事后竟反被对方索偿，斥手法极之离谱。

苦主绿灯直行被撞竟反遭索偿

《东张西望》接受近日接获过百宗求助，其中一位苦主梁小姐受访指，其父亲在2025年4月驾驶的士，在旺角一个路口依循绿灯灯号正常行驶时，被一辆没有按「让路」标志停下的私家车从旁冲出继而发生碰撞。当时对方司机亦自知理亏，双方报警后决定以8000元私下和解，并签署和解协议，列明今后互不追究。

岂料事隔半年，梁小姐父亲突然收到由一名姓林的律师发出的律师信，指意外中对方车上的一名乘客颈部受伤，并附上由一名姓谢的医生发出的医疗报告及病假纸，向梁父一方提出索偿。更甚的是，由于当时没有向保险公司申报，保险公司在收到律师信后，不但将梁父的保费由四万多港元大增至近十万，更表明未必会处理这次索偿。

相关阅读：东张西望丨「攞命邻居」失控实录 手持铁锤狂扑大闸木门 女户主崩溃尖叫：原来租客系最恶

疑集团式运作索偿手法如出一辙

《东张西望》指出，节目至今已收到近百宗类似的求助个案，案情细节竟有惊人的相似之处。大部分个案中，即使只是极轻微的碰撞，事后都会收到由同一间「林律师」发出的信件，并附上由同一位「谢医生」开出的诊断证明，索偿金额由数十万至过百万港元不等，令人怀疑这是一个有组织、一条龙服务的「撞车碰瓷党」集团。

在梁小姐的个案中，对方乘客声称因伤无法工作，并提供了月薪超过两万港元的工资单作证明，但并未提出具体的索偿金额，如同一个「无底深潭」。这种有备而来的专业手法，令无辜的驾驶者承受巨大的精神及金钱压力。

相关阅读：东张西望｜「攞命邻居」铁锤袭东张团队 林映辉被怒推临危不乱极专业 生死5分钟画面曝光

主持致电诊所寻谢医生不果

为了查证真相，《东张西望》主持根据医疗报告上的资料，直接致电「谢医生」的诊所。当主持表明身份，并询问为何多宗交通意外的伤者均由他诊断，而且伤势及报告内容都异常相似时，接听电话的职员回应：「谢医生有嚟睇过诊，但都好耐冇嚟过喇！」更透露现时的驻诊医生已换成一名姓陈的医生。

大律师拆解困局吁车主谨慎应对

根据法例，因交通意外引致的人身伤害，追溯期长达三年。因此，即使事发后一段时间，对方仍有权提出索偿。面对「撞车碰瓷党」的猖獗行径，节目请来陆伟雄大律师为一众苦主拆解困局。他提醒驾驶者，收到律师信时切勿置之不理，因为对方可以采取下一步法律行动，直接入禀法院。车主应评估自己的责任，即使认为自己没有错，也应发信反驳对方，或寻求专业协助。不过，节目中亦有成功「全身而退」的个案，有车主曾被索偿75万，但最后对方却自行撤销案件，分文未取，整个索偿过程极不合理。《东张西望》明晚（3日）将会继续跟进事件，为更多被「撞车碰瓷党」缠绕的无助车主发声。

相关阅读：东张西望｜52岁失婚港女屡遇情骗 微信揾单身男遭呃近40万曾轻生 继续网上交友：冇人倾偈我唔得