星二代阮德锵离婚陷财困？带女开餐自嘲「爸爸穷」 结束七年婚姻做单亲父：个女好生性

资深粤剧名伶阮兆辉与前妻尹飞燕的儿子阮德锵，上月突然宣布与女演员林司敏已于去年离婚，结束七年婚姻。两人育有一名七岁女儿阮婧恒，离婚后女儿的抚养权归阮德锵所有。他曾公开感谢前妻把女儿留在身边，而林司敏亦表示，深知女儿是阮德锵极其重要的精神支柱，因此作出这个决定。回复单身后，阮德锵专心照顾女儿，不时在facebook分享父女的温馨日常，字里行间流露出对女儿的无限爱意和作为单亲爸爸的感触。

阮德锵父女分甘同味：爸爸穷

日前，阮德锵上载了一张与女儿到寿司店用膳的相片。相中见到女儿捧著一碟寿司，而阮德锵面前的碟子则有两片鱼生。他配文写道：「个女好生性。同我一人一半。无办法，爸爸穷，我哋一人一半。你食饱D，我净系食上边𠮶片就得啦。」阮德锵看似「公平」的分食物照片，引来不少网民留言指好搞笑。

阮德锵向女儿作出承诺

除了分享日常点滴，阮德锵亦发表长文剖白离婚后的心路历程。虽然他日前另一则贴文笑指自己「穷」，但他近日又上载了一张女儿望著窗外海景的背影照，女儿更拿着疑似最新的iPhone，可见「财困」只是开玩笑。他在facebook感性地写道：「人生就是不停的循环，兜兜转转又回到了起始点。」他透露，现时的感觉既熟悉又陌生，并承诺会为女儿撑下去：「爸爸答应你，未来的日子，我会尽力把它重新找回来。或说是一砖一瓦，为你重新拼砌回来。」

阮德锵坦言，感觉像回到了十多年前，一切重新由零开始。虽然感叹「多了岁月的摧残减少了体力」，但同时也「多了人生经历而且又多了（钞）能力」。他表示，如今的自己并非只是「洗牌重玩」，而是在过程中学习和成长。面对新生活，他充满信心地表示：「放心。熊爸爸当年能做到的，今日也能做得到。」字句间流露出他作为父亲的坚强与承担，决心为女儿建立一个安稳的未来，感动了不少网民。

