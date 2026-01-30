前TVB咪神白云变「超性感妲己」  迫爆上围几夺衣而出超震撼  古装扮相竟撞样陈自瑶？

刚于今年1月1日度过38岁生日、拥有「TVB咪神」美誉的前艺人白云（Snowy），向来对其骄人的魔鬼身材充满自信，亦从不吝啬在社交平台大派「福利」冧粉丝。继早前分享多辑性感泳衣照后，近日她再献新犹，上载一段极具视觉冲击力的短片，实行以古装造型震撼网民眼球！

白云双手一翘上围迫爆

在曝光的影片中，白云身处户外迷人的夜景下，只见她换上一袭粉红色的低胸古装薄纱裙，透视的宽袖设计仙气飘飘，却又难掩其招牌的傲人上围。白云在镜头前极尽妩媚，随著音乐轻轻摆动水蛇腰，时而对著镜头单眼放电，时而做出咬手指的挑逗动作，电力惊人。最令网民喷血的一幕，莫过于她做出一个简单的翘手动作，双臂轻轻一夹，令原本已呼之欲出的上围视觉效果更加震撼，几乎要「破衣而出」，画面香艳程度爆灯。

白云妆容美不胜收

除了身材吸睛，白云今次的妆造亦相当讲究。她梳起精致的古装发髻，头上缀满粉色系的唯美花朵发饰，更特别配搭了一条白色的毛绒饰物，由发际垂落至胸前，妆容上则以粉嫩的桃花妆呼应衣著，眼波流转间尽显娇俏。

白云撞样陈自瑶？

这段影片一出随即引爆网络热话，更有眼尖的网民留言指出，白云这个古装扮相，竟然与TVB「最索人妻」陈自瑶（Yoyo）有几分相似，尤其是她对镜头甜笑的神态，两人同样拥有一双会说话的大眼睛与甜美酒窝。能与公认的女神撞样，加上白云本身「核弹级」的身材威力，这段深夜福利片果然杀伤力惊人！

