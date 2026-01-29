《中年好声音》最索评审海儿大谈退休？新福利图直迫走光边缘 摆超高难度甫士好牙烟

现年29岁的《中年好声音》人气评审海儿（Hedy），凭借其精湛的音乐造诣与出众的颜值身材，深受观众喜爱，被粉丝誉为「零死角女神」。事业正处于高峰期的她，近日在社交平台大谈「荣休」引发热议；而她随文发布的一系列性感新照片，更是极度吸睛，直迫走光边缘！

海儿派福利图极吸睛

从海儿分享的照片中可见，她穿上了一套极度紧身的浅蓝色背心超短裙，完美突显出她傲人的上围曲线和纤细腰肢。最令人惊艳的是，她更大胆地爬上其黑色爱车的车顶，以香港迷人的城市天际线为背景，摆出多个优美而高难度的甫士。

相关阅读：《中年好声音》索爆评审海儿出海再派福利 低胸贴身短裙包唔住傲人身材 扭动蛇腰极吸睛

海儿新相游走走光边缘

由于裙子设计极短，海儿无论是坐着还是躺下，一双白滑修长的美腿都一览无遗。其中一张她慵懒地躺在车顶上的照片，因姿势和裙长的关系，画面更是游走于走光边1缘，性感指数爆灯，让一众粉丝大饱眼福。

海儿大谈荣休？

海儿现时事业如日方中，但于社交网竟然大谈荣休，原来要退休的不是她，而是她的爱车。她幽默地表示，这部陪伴她多时的座驾将「由日常用车退役为假日车」，正式「荣休」。此话一出，亦引来不少猜测，旧车「荣休」，似乎暗示着即将有新车登场。近年海儿因节目而人气急升，工作不断，早已是圈中的小富婆，相信随著她身价水涨船高，未来的新座驾也必定价格不菲。

相关阅读：《中年好声音》评审海儿亲密照流出 与男子匿更衣室甜爆互动曝光 曾被肥妈踢爆有男友？