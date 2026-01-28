Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

前TVB「最佳爷爷绿叶」女儿「全透视」庆生  身材一览无遗极火辣  曾患抑郁症三度自杀

影视圈
更新时间：20:30 2026-01-28 HKT
发布时间：20:30 2026-01-28 HKT

秦沛女儿姜丽文（Lesley）今日迎来40岁生日，近年离巢TVB移居美国追逐演艺梦的她，特意在Instagram发放一辑超性感美照为自己庆祝，并为自己打气，以最佳状态宣告「女人四十」的自信与魅力，并希望未来事业发展一切顺利。

姜丽文全透视装庆生

在最新发布的照片中，姜丽文状态极佳，化上精致的欧美风格妆容，配上一头慵懒的长曲发，对着头展露灿烂自信的笑容，既野性又性感。最令人惊喜的是她挑战性感底线的装束，她身穿一件黑色全身透视装，设计以精致的彩色花卉刺绣点缀，但薄纱材质使其黑色内衣及内裤清晰可见，火辣身材一览无遗，惹火程度爆灯，令人看得目不转睛。

姜丽文到美国追逐演艺梦

姜丽文的演艺路途并非一帆风顺。她曾凭处境剧《爱‧回家之开心速递》「Liza」一角深入民心，更在《万千星辉颁奖典礼2021》勇夺「飞跃进步女艺员」奖，事业备受肯定。然而，她毅然放下香港的一切，于2024年选择离巢，与丈夫移居美国洛杉矶，勇闯荷里活。

姜丽文曾三度自杀去年抑郁症复发

追梦的路途充满荆棘，事业停滞不前令她饱受压力。去年11月，她便透露自己长达十二年的抑郁症再度复发，形容是自2014年以来最严重的一次。事实上，姜丽文早年曾因失恋触发严重抑郁症，在焦虑与惊恐中挣扎，甚至三度企图自杀。幸好，在家人的支持和丈夫的贴心陪伴下，她再次战胜心魔。

姜丽文绝不放弃梦想

姜丽文在40岁发放这辑充满力量与自信的照片，向外界宣告她已走出阴霾。尽管近一年事业发展不似预期，但她曾表示绝不放弃，会继续为梦想全力以赴。看著她如此享受当下，相信这份坚毅与美丽，将会是她最好的生日礼物。

