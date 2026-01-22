郭富城老婆方媛生完三胎急复工残爆？生图被指憔悴胶原蛋白明显流失 与上镜相差甚远

现年60岁的天王郭富城与比自己小22年的方媛结婚8年多，育有三个女儿，分别是8岁大宝郭咏希（Chantelle）、6岁二宝郭咏萱（Charlotte）以及3个月大的三宝郭咏心（Cheryl），一家五口相当幸福。早已修身成功的方媛，最近产后首次到家乡安徽现身公开活动，不少网民将把「天王嫂」当日的影片及照片分享到小红书，网民对方媛的外形展开热烈讨论。

方媛黑超Look贵气现身

其中一位网民发文指方媛很有贵气，并写道：「方媛现身安徽老家出席活动，看来天王嫂也要开始搞事业了！有一说一，方媛长得真的有福气，五官精致，额头饱满、鼻头也有肉，下巴圆润，兜得住财」。而另一位网民则表示，见到除下太阳眼镜的的方媛后，指她状态明显跌Watt，面部亦有点浮肿，还一脸倦容，完全不像「天王嫂」过往的状态，难怪方媛当日大部份时间都戴着太阳眼镜。

相关阅读：方媛揭秘天王家庭日常 泄跑马地3千呎豪宅内部 郭富城甘做「女儿奴」互动画面曝光

方媛被指真人不如上镜年轻

此外，还有网民即以「下了直播间才发现，方媛并没有网上看到的那么年轻啊」为题，发文写道指方媛「真人」没有镜头下那么精致：「38岁又生完三胎，眼神的疲惫和胶原蛋白流失也很明显。五官的确很立体，尤其鼻子高挺，但现实中看并没有那么精致。​她生完三胎不敢休息，商务活动接不停，打扮很显贵气，但是明显露出疲惫感了。谁说天王嫂就是养尊处优、吃喝玩乐啊，她们的工作量一点也不少。」不过，亦有网民指三女之母方媛，生完三胎仍Keep到这个状态，已是非常不错。

相关阅读：郭富城老婆方媛狂扫百万黄金出手阔绰 再诞一女犒赏自己？ 贵妇出巡尽显天王嫂地位