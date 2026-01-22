Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

51岁「最美港姐」郭羡妮跌Watt？脸颊凹陷被指显老态 镜头下「极致纤瘦」引热议

影视圈
更新时间：14:30 2026-01-22 HKT
发布时间：14:30 2026-01-22 HKT

现年51岁的1999年香港小姐冠军郭羡妮（Sonija），拥有中英混血的精致五官，因而被誉为「最美港姐」之一。郭羡妮继2001年播出的TVB剧集《寻秦记》，今次再度亮相电影版，备受网民关注。戏中仙气依然的她，近日现身电影慰劳宴时，镜头下的「真面目」震惊网民！

郭羡妮态度亲切

近日电影《寻秦记》慰劳宴，一众戏迷闻风而至，不少网民更将手机拍下的影片分享到小红书，其中见到郭羡妮乘车抵达时，即被大批粉丝包围，未知是否被现场部分热情的粉丝吓亲，见她显得有点不知所措，但仍然优雅地笑着跟挥现场粉丝挥手，期间亦有停下来跟粉丝签名兼合照，态度十分亲切。

相关阅读：51岁「最美港姐」曾被指颜值崩坏  晒中门大开性感照骚丰满上围  靓靓鹅蛋脸颜值重回巅峰

郭羡妮被指身形过于纤瘦

当日全黑打扮现身的郭羡妮，被网民指身形过于纤瘦，脸颊两边没有半点肉，虽然开始显老态，但仍保持港姐的气质，网民纷纷表示：「感觉有一点老气，仍是很美」、「她年轻时真的很美，在我眼里美过许多美女」、「如果她的脸多一点肉更好看，总觉得她很瘦」、「好有素养」、「他是已婚港姐中比较特别的一个，既没有嫁富商，也没有嫁年轻帅气的弟弟」等。

相关阅读：滕丽名称网上流传《寻秦记》演员片酬表系错：睇少咗古老板啦！ 票房佳会孖郭羡妮跳唱《天命最高》

