邓兆尊被问「最穷只得1亿」都市传闻 真实反应显示身家深不见底 网传靠收息赚17亿

更新时间：09:00 2026-01-21 HKT
发布时间：09:00 2026-01-21 HKT

有「现代韦小宝」之称的邓兆尊，坐拥三位红颜知己，其雄厚财力一直是城中热话。坊间盛传他继承父亲新马师曾的15亿遗产后，即使最穷的时候，身家仍有1亿。这个「都市传说」流传多年，近日终于有内地网民在街头「捕获」邓兆尊，并当面求证，而邓兆尊的反应，再次引起网民热议，似乎间接揭示了他真实身家的冰山一角。

邓兆尊当面被问「穷得只剩1亿」传闻

根据网上疯传的影片，当时身穿迷彩外套的邓兆尊，被一名女子直接提问：「你最穷的时候真的只有一个亿吗？」面对这个单刀直入的问题，邓兆尊先是微微一怔，随即嘴角上扬，露出一丝轻蔑的笑容，眼神和表情仿佛在说「你太小看我了」，对「1亿」这个数字显得相当不屑。

邓兆尊财力深不见底

他接着以带点玩笑的语气回应：「没见过」、「他们是说笑的」，并对拍摄者口中的「崇拜」、「羡慕」等词语一笑置之。整个反应虽然没有正面回答，但那不屑的态度，被网民解读为间接否认了「最穷只有1亿」的传闻，更力证他即使在人生低谷，身家也远远不止这个数目。

邓兆尊传分得15亿身家

邓兆尊为粤剧名伶新马师曾的长子，早年因争产案轰动全港，外界一直盛传他最终获得了约15亿港元的丰厚遗产。虽然近年淡出幕前，但他要养活「三头住家」，开销绝非小数目，足见其财力毫无压力。

邓兆尊靠收息赚多17亿？

对于其财富，早前曾有文章指他将15亿存入银行，27年后单靠利息便赚进17亿，被誉为「最成功富二代」。但若根据本港过去20年的平均存款利率（约2.2%-2.5%）作简单估算，15亿本金在20年间，大约能产生6.6亿的利息，即平均每年约3300万，每月利息为240万。即使近年利率偏低，复利叠加亦难以达到「利息赚多17亿」的惊人数字。

邓兆尊估计月收过百万被动收入

但若邓兆尊当年真的手握15亿现金，即使选择最保守的银行存款方式，什么都不做，每月稳赚过百万被动收入是绝对有可能的。这笔钱足以让他轻松应付三位知己每月50万的开销，过著优哉游哉的生活。

