爱情怎么翻译？｜剧情懒人包、5大看点、金宣虎与高允贞超强火花

爱情怎么翻译？｜《爱情怎么翻译？》在Netflix播出，由金宣虎与高允贞领衔主演，是一部讲述口译员与爆红女星的爱情都市剧。下文为您精心整理了《爱情怎么翻译？》的剧情懒人包，即睇分集剧情、角色介绍及必看亮点！

故事讲述由金宣虎饰演的语言天才周浩镇情感迟钝，在日本初遇高允贞饰演的无名演员车茂熙。她因僵尸电影爆红后，二人专访重逢，由周浩镇担任翻译。后来车茂熙参加恋爱真人秀，周浩镇随行翻译，两人冲突不断。在朝夕相处中，周浩镇竟对巨星萌生了难以言喻的情愫。

金宣虎 饰 周浩镇

周浩镇是个精通英语、中文、日语、义大利语、法语等多种语言的口译员。

金宣虎饰演演语言天才周浩镇。

高允贞 饰 车茂熙

车茂熙是韩国顶级女演员，在电影《寂静的女人》中饰演僵尸「都拉美」一角一夕爆红。

高允贞饰演顶尖女演员车茂熙。

福士苍汰 饰 黑泽博

黑泽博是与车茂熙一同出演虚拟恋爱节目《浪漫之旅》的日本演员。

福士苍汰饰演男二黑泽博。

第1集：周浩镇与车茂熙互相开解感情问题

车茂熙在海外与日本演员黑泽博拍摄虚拟恋爱节目请来口译员周浩镇，男演员向她表白，周浩镇吃醋。一年前周浩镇在日本工作遇上默默无闻的车茂熙，二人同样前往镰仓并在同一面店相遇，他帮对方翻译解开分手疑问，二人因缘巧合齐去观光，周浩镇分享了自己与爱情失之交臂的故事，在得知该女生同在镰仓后，他抛下车茂熙去找她但失败告终。车茂熙在拍摄《寂静的女人》时坠楼受重伤，昏迷6个月后一夜爆红，周浩镇看到她清醒报道，十分欣慰。

车茂熙在拍摄《寂静的女人》后一夜爆红。

1. 洪氏姊妹亲自操刀

《爱情怎么翻译？》由洪氏姊妹之洪定恩和洪美兰编剧执笔，她们是韩国著名的编剧，曾创作出《德鲁纳酒店》、《还魂》以及《主君的太阳》等作品，谱写出一个又一个极具特色以及细腻的故事；除此之外，导演柳英恩擅长细腻的情绪描写、唯美的视觉呈现，她曾参与的《契约友情》、《红丹心》均是极具代表性的作品。

《爱情怎样翻译？》讲述异国恋情。

2. 金宣虎初尝口译员角色

金宣虎至2017年进军戏剧界参演过大大少少的电视剧，包括《加油吧威基基2》、《海岸村恰恰恰》、《暴君》，以及客串2025年的爆剧《苦尽柑来遇见你》，用颜值以及精湛的演技收获不少粉丝的心，在《爱情怎么翻译？》中他初尝口译员一角，他更在接受采访时透露为了该角色准备了4个月，足见用心。

《爱情怎样翻译？》讲述口译员爱上女明星。

3. 高允贞本色出演女明星

高允贞在《爱情怎么翻译？》中饰演韩国顶级女演员，与现实中的她可谓相差无几。高允贞被誉为韩国初期最具代表性的新生代女演员之一，更被称为「最佳整形范本」及「小全智贤」，她至出道以来，瞬间获得观众的关注，在《Sweet Home》、《机智住院医生生活》中广获好评，令粉丝不禁期待高允贞是次表现。

高允贞本色出演。

4. 日本男神福士苍汰有份参演

福士苍汰是日本著名演员，在《爱情怎么翻译？》中担任男二。福士苍汰著作无数，《假面骑士Fourze》主角「如月弦太朗」、《海女》种市学长以及《今天不上班》壁咚始祖田之仓悠斗。初年他亦积极进军国际市场，《THE HEAD》第二季，全英语对白演出令粉丝赞叹不已，而是次合作更展示出福士苍汰的多元演技。

5. 四国取景 风景美如画

《爱情怎么翻译？》横跨韩国、日本、加拿大与义大利四个国家拍摄，每一个画面都极为写意浪漫，完美匹配到剧情的进展，甚至在发布会时有记者提问取景地，足见画面的震撼以及制作团队的用心。

《爱情怎样翻译？》取景十分震撼。

《爱情怎样翻译？》在4国拍摄。

