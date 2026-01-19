周润发、刘德华、曾志伟等群星齐聚晚宴阵容媲美金像奖 谭咏麟接连高歌似开骚 陈百祥又无影？

日前群星出席香港艺能娱乐集团成立40周年暨特高娱乐成立20周年晚宴，现场巨星云集，几乎聚集了香港演艺界大半的明星，场面热闹非凡，阵容甚至超越了许多大型颁奖典礼。当晚出席的嘉宾阵容极其鼎盛，包括周润发、刘德华、谭咏麟、曾志伟、洪金宝、任达华、黄日华、苗侨伟、钟镇涛、李克勤、杨千嬅、何家劲、林家栋等过百位演艺圈名人。众星在场内热情交流、合影留念，气氛热烈，仿佛一场盛大的老友聚会。

周润发登台致辞风采依然

晚宴的一大亮点，是影帝周润发的惊喜现身。现年70岁的周润发顶着满头银发，身穿休闲装束上台为晚宴致辞，言谈风趣幽默，潇洒的巨星魅力引得全场欢呼。

除了星光熠熠的嘉宾，晚宴还上演了多场精彩的音乐表演。「校长」谭咏麟成为全场最忙碌的歌手之一，不仅与「左麟右李」拍档李克勤、温拿等老友同台合唱，他亦邀杨千嬅上台献唱了其代表作《野孩子》，将现场气氛推向高潮。

陈百祥缺席引揣测

然而，在网上流传的众多星光熠熠的合照中，似乎未见谭咏麟的好兄弟「阿叻」陈百祥的身影。二人昔日情同手足，如今在如此重要的场合失场，不禁引发网民好奇，猜测他们多年的兄弟情谊已大不如前，甚至「比普通朋友也不如」。

众星为胡枫贺寿场面温馨

晚宴最温馨感人的一幕，莫过于全场为资深艺人胡枫（修哥）庆祝94岁生日。刘德华、谭咏麟、曾志伟等多位巨星特别邀请胡枫上台，并由刘德华和谭咏麟领唱生日快乐歌。在众人的祝福声中，胡枫许下生日愿望并切下蛋糕，场面充满了欢笑与感动，尽显香港演艺圈敬老尊贤的优良传统。

