古天乐谈做电影辛酸：香港市场不足以归本 唔想「部部蚀」想尽办法 冀为香港影坛换血定下死线

古天乐近日接受YouTube频道「SpotiTalk」访问，深入剖析了电影版《寻秦记》背后不为人知的故事，并分享了他对香港电影未来的忧虑与期望。对于外界戏称《寻秦记》电影版因久未上映而成为「都市传说」，古天乐坦言，一部电影的诞生牵涉众多因素，并非外界想像的那么简单。他首度披露，电影光是剧本就曾多达10个版本，其中包括一个令人意想不到的「太空船版本」，甚至有机械人出现。

杜琪峰团队剧本太复杂被搁置

古天乐亦证实，杜琪峰与韦家辉的「银河映像」团队也曾交出过一个版本的剧本。他形容该版本「宿命感」极强，充满了「因果」关系的探讨，虽然剧本非常精彩，他亦非常喜欢，但考虑到与电视版的感觉相去甚远，最终未获采纳。他强调，现在的版本回归初心，就连拍摄方式亦使用了电视拍法。古天乐表示虽然没有采用「银河映像」团队的剧本，但亦特别呜谢他们的付出，另外亦提到导演尔冬升也在剧本上给予很多意见。他说：「尔冬升喺后期，佢最后把关帮我睇一次。因为佢经验多啲，指导性啲，佢畀啲咩格数……跳返 part 两格啊，有啲会话『呢句对白唔得，要配过』，或者『呢句对白唔好摆喺呢度，调一调好啲』，佢好清楚呢啲嘢。同埋佢睇完之后，都会有个答案俾我哋，话『呢部戏，得㖞』，佢都有个标准嘅答案畀我哋。」

古天乐叹上映困难重重

对于主持人引述坊间说法，戏称《寻秦记》电影版是「都市传说」，古天乐解释，电影延迟上映并非单纯制作问题，更多是出于市场策略的考量。他说：「我再讲一次，点解你哋成日话《寻秦记》又摆到几时，我哋唔系……香港个市场其实唔可以support 到我去归本，OK？我必须要有其他市场配合，尤其系内地市场啦。你要睇返我哋排（档期）𠮶阵，我哋香港都有个指定大档啦，包括农历新年啊、暑假档啊，内地都有㗎。但内地𠮶个档期，一个礼拜可能上十部戏，我仲要睇返个档期嘅竞争对手系咩先得㗎……你明知有部戏个竞争对手劲到咁，你摆埋去……即系等死，所以唔好成日话『哎呀，又变都巿传说』，你知唔知我哋面对紧乜？可能只系排档期……我哋想话攞准映证，咁系咪又攞到呢？攞到系咪又上到，上到我哋点样配合个宣传呢？」

古天乐直言做电影制作、统筹等其实好被动，不仅要推广香港电影，更重要的是不蚀本。他说：「我哋做电影，如果真系冇得赚、冇钱，我点拍下一部呢？即系部部蚀，拍十部蚀十部，到时我个人就真系『都市传说』喇！」他直言，特别是近年全球经济不景气，直接影响电影票房，「现在的市场可能只有三年前的一半。」他无奈表示，这令发行和上映日期的选择变得异常困难和被动。

江华亲解缺席寻秦记电影版之谜？

古天乐冀为影圈换血

作为演艺人协会会长及天下一电影创办人，古天乐毫不讳言他对香港电影圈的担忧。他表示，自己一直努力为业界「换血」，引入新思维和新的制作模式。主持人引述他早前的言论，指古天乐曾表示如果2028年至2030年都未能成影圈「大换血」，问题将会更多。他表示：「一个心脏要有几条血管㗎嘛，但条血管『塞』咗呢，好快死㗎！」因此他努力在台前幕后提携新一代电影人。对于有网民指《寻秦记》电影版上映拯救到香港电影市场，他直言：「唔会一部戏救返个市场㗎，系一定要好多部戏先救得返个市场。其实唔系好多部戏，系要将我哋下一代嘅理念带出嚟，下一代一啲新嘅谂法带出嚟。」

在访问中，他特别提到了美国独立电影公司A24，并对其大加赞赏，认为A24的成功证明了电影不一定需要庞大成本，其勇于尝试多元化题材和独特风格的模式，正是他希望为香港电影寻找的新方向。

古天乐拒绝公开点名捧后辈

古天乐当年被张国荣点名大赞，呼吁大家多留意他的表现，被视为提携后辈。而当被问及是否有看好的后辈值得推荐时，古天乐则拒绝点名。他强调，自己一直有在私下给予后辈机会，无论是幕前还是幕后，他都有发掘和培养有潜力的新血，以实际行动支持香港电影的传承。

