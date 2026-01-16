31岁冯盈盈身材又有进化？健身照曝光再掀话题 自揭因一事内心感到失落

现年31岁的2016年香港小姐冠军冯盈盈，近年重返母校香港大学硕士学位，更成功转型为「知性学霸女神」，除了不时向网民分享健康饮食心得之外，最近成为内衣品牌代言人的她，拍摄了多辑震撼眼球的「升级」性感硬照。日前她上载健身照片，却不其然展示出其Big爆身材，令不少网民心心眼！

冯盈盈接触健身8年

冯盈盈在IG分享健身照片，并发文向健身教练道别，感谢对方多年来的指导：「2018年，我开始接触健身，中间虽然有过中断，但每次重新出发，都是我的健身教练一直在旁指导，陪伴我成长。」她续说：「不知不觉8年了，来到我们最后一堂，心里难免有些失落，感谢你这些年的训练和支持，让我变得更强壮！祝你未来开启事业新篇章，发展更上一层楼！」

冯盈盈「战绳」晒身材

照片中的冯盈盈，化了一个靓妆，穿上紫色运动BraTop及紧身裤在健身室做运动，健身教练从旁指导，并接触了多个健身器材，其中在挥动「战绳」的照片中，冯盈盈不其然晒出「事业线」，美好身材表露无遗。不少网民都心心眼，跟至有人指她比AI更美：「仲靓过AI！盈盈好劲」。

